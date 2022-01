To będzie pochmurna i mroźna noc. Na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich temperatura może spaść do –16 stopni Celsjusza - ostrzega IMGW.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W nocy lokalnie utrzyma się silny mróz. W centrum termometry pokażą -7 st. C, a na północnym wschodzie kraju i w dolinach górskich temperatura spadnie do -16 st. C. Najcieplej będzie na wybrzeżu do -2 st. C.

IMWG wydał ostrzeżenie I stopnia przed silnym mrozem dla wschodniej części woj. podlaskiego i południowych powiatów woj. małopolskiego.

Nadal zachmurzenie będzie duże i umiarkowane, a rozpogodzenia pojawią się głównie na południowym wschodzie i północnym zachodzie - przekazał synoptyk.



Lokalnie na wschodzie i północy mogą pojawić się słabe, zanikające opady śniegu. W nocy wiatr będzie słaby i zmienny. W zachodniej połowie kraju miejscami utworzą się mgły, które mogą ograniczać widoczność do 200 metrów. Należy uważać na drogach i chodnikach, bo mgły mogą zamarzać, powodując oblodzenie na drogach - podkreślił.



Środa będzie pochmurna, bez opadów, tylko nad morzem prognozowany jest deszcz ze śniegiem. Najzimniej będzie na wschodzie: tam temperatura spadnie do od -5 st. C na wschodzie. Najcieplej na zachodzie i nad morzem - do 2 stopni na plusie.