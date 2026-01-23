Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert dotyczący marznącego deszczu i gołoledzi. SMS-y trafiły do mieszkańców siedmiu województw.

"Uwaga! Dziś i w nocy (23/24.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" - tak brzmi treść alertu rozesłanego dziś przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 

SMS-y z ostrzeżeniami trafiły do odbiorców z siedmiu województw:

  • śląskiego;
  • małopolskiego;
  • podkarpackiego;
  • świętokrzyskiego;
  • lubelskiego;
  • łódzkiego;
  • opolskiego. 

Również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed marznącymi opadami. 

Ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują m.in. Podkarpacie, Małopolskę, województwo śląskie, opolskie i świętokrzyskie. Obowiązują do niedzielnego przedpołudnia. 

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla części Lubelszczyzny, Dolnego Śląska, a także niektórych powiatów Wielkopolski i Mazowsza. Obowiązują do sobotniego popołudnia. 

