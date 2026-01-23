Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert dotyczący marznącego deszczu i gołoledzi. SMS-y trafiły do mieszkańców siedmiu województw.

RCB ostrzega przed gołoledzią / Piotr Hukało / East News

"Uwaga! Dziś i w nocy (23/24.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" - tak brzmi treść alertu rozesłanego dziś przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

SMS-y z ostrzeżeniami trafiły do odbiorców z siedmiu województw:

śląskiego;

małopolskiego;

podkarpackiego;

świętokrzyskiego;

lubelskiego;

łódzkiego;

opolskiego.



Również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed marznącymi opadami.

Ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują m.in. Podkarpacie, Małopolskę, województwo śląskie, opolskie i świętokrzyskie. Obowiązują do niedzielnego przedpołudnia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla części Lubelszczyzny, Dolnego Śląska, a także niektórych powiatów Wielkopolski i Mazowsza. Obowiązują do sobotniego popołudnia.