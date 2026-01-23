Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert dotyczący marznącego deszczu i gołoledzi. SMS-y trafiły do mieszkańców siedmiu województw.
"Uwaga! Dziś i w nocy (23/24.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" - tak brzmi treść alertu rozesłanego dziś przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
SMS-y z ostrzeżeniami trafiły do odbiorców z siedmiu województw:
- śląskiego;
- małopolskiego;
- podkarpackiego;
- świętokrzyskiego;
- lubelskiego;
- łódzkiego;
- opolskiego.
Również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed marznącymi opadami.
Ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują m.in. Podkarpacie, Małopolskę, województwo śląskie, opolskie i świętokrzyskie. Obowiązują do niedzielnego przedpołudnia.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla części Lubelszczyzny, Dolnego Śląska, a także niektórych powiatów Wielkopolski i Mazowsza. Obowiązują do sobotniego popołudnia.