Jeszcze tylko kilka dni dzieli nas od początku kalendarzowej wiosny. Jaką pogodą przywita nas ta pora roku? Według najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na termometrach zobaczymy nawet 15 stopni.

Spacerowicze na plaży w Sopocie / Piotr Hukało / East News

Pożegnanie z zimą

Dziś - zwłaszcza na południu i północnych krańcach kraju - mogą się pojawić przelotne opady śniegu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od -3 stopni na Podhalu, około 0 na północnym wschodzie, do 6 na zachodzie. Odczucie chłodu potęgować będzie wiatr. Na Wybrzeżu porywy mogą osiągać do 75 km/h.

We wtorek w większości regionów powinno być pogodnie - jedynie na wschodzie i północy kraju pojawiać się ma więcej chmur i przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu.

Noc z poniedziałku na wtorek będzie mroźna - na Podhalu temperatura może obniżyć się nawet do -14 stopni. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od 0 na Podhalu, 2 stopni na wschodzie, do 8 na zachodzie. Wiatr wciąż będzie umiarkowany i porywisty.

W środę i czwartek w całym kraju ma być słonecznie i coraz cieplej. W środę termometry pokażą maksymalnie od 7 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie. W czwartek będzie jeszcze przyjemniej - od 9 stopni na północnym wschodzie do 14 na zachodzie. Wiatr będzie słabnąć.

Piątek - pierwszy dzień kalendarzowej wiosny - przyniesie zmianę pogody. Czeka nas wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 10 do 15 stopni. Chłodniej ma być nad morzem, od 6 do 9 stopni, ze względu na północno-zachodni wiatr.

Jaki będzie pierwszy weekend wiosny?

Co czeka nas weekend? Sobota będzie pochmurna, przydadzą się też parasole.

Na południu, w centrum i nad morzem na termometrach zobaczymy od 5 do 8 stopni. Cieplej ma być na północnym wschodzie i zachodzie - nawet do 12 stopni. Nieco silniejszy będzie wiatr, zwłaszcza nad morzem, gdzie możliwe są porywy nawet do około 55 km/h.

W niedzielę prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Mogą pojawiać się przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 10 do 14 stopni. Na obszarach podgórskich ma być nieco chłodniej - od 6 do 10 stopni. Temperatura odczuwalna może być niższa ze względu na wiatr - umiarkowany i okresami porywisty.