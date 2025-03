W nocy z czwartku na piątek będzie bezchmurnie, choć lokalnie na północy Polski pojawi się zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego. Temperatura minimalna wyniesie od -4 st. C do 0 st. C, nieco cieplej będzie nad morzem - tam temperatura wyniesie około 3 st. C., natomiast chłodniej (-6 st. C) będzie w kotlinach karpackich. Na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich będzie wiać słaby wiatr z południowego zachodu i południa, a na północy kraju wiać będzie z zachodu.

Na przeważającym obszarze kraju, z wyjątkiem woj. zachodniopomorskiego i okolic Wybrzeża w woj. pomorskim IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami. Zapowiedziano, że w nocy temperatura spadnie nawet do -8 st. C przy gruncie. Te ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 8 w sobotę. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk oszacowano na 90 proc.

W piątek i weekend w dużej części kraju wciąż będzie ciepło i słonecznie.