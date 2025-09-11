Od czwartku pogoda w Polsce ulegnie gwałtownemu pogorszeniu. Synoptycy zapowiadają intensywne opady deszczu, silny wiatr w porywach do 70 km/h oraz lokalne burze. Wydano alerty pogodowe dla części kraju.

/ IMGW / Shutterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem dla dziesięciu województw w zachodniej połowie kraju oraz ostrzeżenia przed silnym wiatrem na północy i przed burzami na południowym wschodzie.

Alerty pogodowe i ograniczona widoczność

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW przed intensywnym deszczem zostały wydane dla województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dotyczą województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. IMGW prognozuje wiatr od 40 do 55 km/h, w porywach do 70 km/h, z południowego wschodu.

/ IMGW / Zrzut ekranu

IMGW wydał także ostrzeżenia przed burzami dla woj. podkarpackiego i małopolskiego.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad” - poinformowano.

Dodano, że burze mogą tworzyć się także na zachodzie kraju w godzinach popołudniowych, jednak tam opady deszczu nie powinny przekroczyć 15 mm, a porywy wiatru 60 km/h.

W wielu regionach pojawią się silne zamglenia i mgły, ograniczające widoczność do 100-200 metrów.