Książę Harry: Chciałbym się pojednać z rodziną

Książę Sussex przebywa w Wielkiej Brytanii od poniedziałku, realizując zobowiązania charytatywne w Londynie i Nottingham. Do USA, gdzie czekają na niego Meghan Markle i ich dzieci, wróci w czwartek.

W maju tego roku w rozmowie z BBC książę podkreślał, że planuje odbudować relacje z rodziną. Chciałbym się pojednać z rodziną. Nie ma sensu dalej walczyć, życie jest cenne - mówił.

Rozmowa ojca i syna odbierana jest jako pierwszy krok w stronę poprawy relacji i odbudowy zaufania po długim okresie napięć w rodzinie królewskiej. Od miesięcy pojawiały się doniesienia o próbach zażegnania konfliktów - latem sfotografowano przedstawicieli Harry’ego i króla podczas "szczytu pojednania" - jak określały go brytyjskie media.

Wciąż jednak nie wiadomo, czy Harry zobaczy się ze starszym bratem, księciem Williamem. Obaj przebywali w Londynie w tym samym czasie, ale realizowali oddzielne zobowiązania.

W poniedziałek Harry złożył wieniec na grobie swojej babki, królowej Elżbiety II, w trzecią rocznicę jej śmierci. Zaledwie kilka kilometrów dalej William i księżna Kate uczestniczyli w spotkaniu organizacji Women’s Institute upamiętniającym zmarłą królową.