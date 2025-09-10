Książę Harry spotkał się twarzą w twarz ze swoim ojcem królem Karolem III po raz pierwszy od lutego 2024 roku (nie widzieli się 19 miesięcy). Do spotkania doszło w Clarence House w Londynie, gdzie monarcha podjął syna herbatą.
Buckingham Palace potwierdził, że rozmowa trwała około 50 minut. Po jej zakończeniu Harry, odpowiadając na pytania dziennikarzy, powiedział krótko o ojcu: "Ma się świetnie". Pałac nie ujawnił żadnych szczegółów dotyczących spotkania.
To pierwsze tak osobiste spotkanie od czasu krótkiej wizyty księcia Harry'ego w Wielkiej Brytanii tuż po ogłoszeniu w ubiegłym roku diagnozy nowotworu u króla. Choć Harry odwiedzał od tego czasu kraj m.in. w związku ze sprawami sądowymi, nie dochodziło do bezpośrednich rozmów z ojcem.