Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami niemal dla całego kraju wydał w środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kiedy i gdzie będzie najzimniej?

Aktualna prognoza pogody: IMGW wydał ostrzeżenia przed przymrozkami / IMGW / Shutterstock

IMGW ostrzega przed uderzeniem zimna

Instytut poinformował, że w nocy ze środy na czwartek temperatura znacząco spadnie.

Wydano ostrzeżenie przed przymrozkami, które obejmuje cały kraj. Temperatura przy gruncie spadnie poniżej 0 st. C. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, do - 8 st. C.

IMGW podał, że na południu, głównie w Bieszczadach, pojawią się niewielkie opady deszczu.

W czwartek, piątek oraz w weekend przymrozki nie odpuszczą

W czwartek będzie utrzymywało się zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu wystąpią przelotne opady deszczu.

Dla przeważającej części kraju IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami.

Obowiązują dokładnie od 8 maja od godz. 7:30 do 9 maja do godz. 7:30.

Ostrzeżenia IMGW przed przmrozkami w czwartek, 8 maja / IMGW / Materiały prasowe

Piątkowe alerty dotyczące przymrozków - nawet w ciągu dnia - dotyczą natomiast całej wschodniej części kraju, Małopolski, niewielkiej części Śląska i Dolnego Śląska.

Ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami w piątek, 9 maja / IMGW / Materiały prasowe

W sobotę, 10 maja, znów przymrozki wystąpią niemal w całym kraju.

Ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami w sobotę, 10 maja / IMGW / Materiały prasowe

Chłód zacznie odpuszczać dopiero w niedzielę, 11 maja. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami tylko dla krańców południowych i północnego wschodu kraju.

Ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami w niedzielę, 11 maja / IMGW / Materiały prasowe