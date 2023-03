Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami na terenie całego kraju. Pojawią się one w nocy z poniedziałku na wtorek i potrwają do środy.

Dodatkowo IMGW dla rejonu południowo wschodniej Polski wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu, a dla południa i północnego zachodu, śniegu. W górach może wystąpić oblodzenie.

Alerty pierwszego stopnia ostrzegające przez przymrozkami wydano dla całego kraju. IMGW prognozuje spadek temperatury powietrza poniżej 0 st.C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od minus 5 do minus 3 st.C., przy gruncie od minus 8 do minus 4 st.C.

Temperatura maksymalna we wtorek od 2 do 4 st.C. Ostrzeżenie obowiązuje od poniedziałku od godz. 21 do środy do godziny 10.00

Intensywny deszcz prognozowany jest z kolei na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego oraz trzech powiatów (nowosądeckiego, gorlickiego i tarnowskiego) województwa małopolskiego. Ostrzeżenia dotyczą nocy z poniedziałku na wtorek.

Z kolei śnieg będzie padał w północnej części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz południowej części województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Biały puch spadnie też w okolicach Jeleniej Góry i Wałbrzycha.