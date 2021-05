Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami dla powiatów znajdujących się na terenie 7 województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego i małopolskiego.

Najbliższa noc będzie zimna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla mieszkańców części Podlasia, Warmii i Mazur, Mazowsza, Lubelszczyzny oraz południowych powiatów na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce.



Na obszarze objętym alertami synoptycy prognozują spadek temperatury powietrza do około 0 st. C. Temperatura przy gruncie może spaść do -5 st. C.



Alerty zaczną obowiązywać późnym wieczorem i będą aktualne do jutrzejszego poranka.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.





Ostatnia noc z przymrozkami?

Nadchodząca noc powinna być już ostatnią z przymrozkami. Pod koniec tygodnia termometry w Polsce mogą pokazać nawet 26 st. Celsjusza - wynika z prognozy pogody, którą na najbliższy tydzień przygotował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptycy przewidują, że najbliższe dni będą jednak pochmurne, okresami deszczowe, ale nie zabraknie przy tym także momentów ze słońcem.



