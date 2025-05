Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, w czasie których lokalnie może wystąpić grad, wydał w poniedziałek o poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla centralnej części kraju - od Pomorza Gdańskiego po Opolszczyznę i Małopolskę. Alert obowiązuje w poniedziałek od godz. 12 do godz. 19. W jednym województwie burzom będą towarzyszyły szczególnie silne opady deszczu oraz porywy wiatru.

Pogoda 26.05.2025: IMGW wydał ostrzeżenia przed niebezpiecznymi burzami dla województwa śląskiego / Shutterstock

IMGW ostrzega przed burzami. Będzie niebezpiecznie

W poniedziałek IMGW wydał alert pierwszego stopnia przed burzami.

Wystąpią one w pasie od Pomorza Gdańskiego po Opolszczyznę i Małopolskę. Ostrzeżenie obowiązuje w poniedziałek, 26 maja, od godz. 12 do godz. 19.

Temperatura maksymalna od 16 st. C do 21 st. C. W kotlinach górskich - ok. 12 st. C.

Pogoda 26.05.2025: Ostrzeżenie IMGW przed burzami dla centralnej części kraju / Materiały prasowe

Osobne ostrzeżenie instytut wydał dla niemal całego Śląska. To tam burze mogą być najdotkliwsze.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywy wiatru do około 70 km/h. Lokalnie grad" - poinformowano.

Ostrzeżenie dla Śląska również obowiązuje od godz. 12 do godz. 19 i obejmuje powiaty:

będziński,

bielski,

Bielsko-Biała,

bieruńsko-lędziński,

Bytom,

Chorzów,

cieszyński,

Częstochowa,

częstochowski,

Dąbrowa Górnicza,

Gliwice,

gliwicki,

Jastrzębie-Zdrój,

Jaworzno,

Katowice,

kłobucki,

lubliniecki,

mikołowski,

Mysłowice,

myszkowski,

Piekary Śląskie,

pszczyński,

raciborski,

Ruda Śląska,

rybnicki,

Rybnik,

Siemianowice Śląskie,

Sosnowiec,

Świętochłowice,

tarnogórski,

Tychy,

wodzisławski,

Zabrze,

zawierciański,

Żory.