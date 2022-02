14 lutego, wszystkich zakochanych i nie tylko, zachęcamy do walentynkowych spacerów. Według najnowszej prognozy synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, poniedziałek zapowiada się słoneczny i bez opadów. Potem spodziewane jest stopniowe pogorszenie aury.

/ Darek Delmanowicz / PAP

Poniedziałek, 14 lutego będzie jeszcze słoneczny i bez opadów. Jak informuje IMGW, w kolejnych dniach pogoda będzie się stopniowo pogarszać, a w drugiej połowie tygodnia można spodziewać się z silnych wiatrów.



Według prognozy przygotowanej przez Annę Woźniak, synoptyka Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, poniedziałek do końca dnia będzie pogodny i słoneczny na przeważającym obszarze kraju.





/ IMGW / Zrzut ekranu



Po zimnej nocy, w poniedziałek, podobnie jak w niedzielę, nadal będzie słonecznie i bardzo pogodnie. Tylko na północnym zachodzie zachmurzenie okresowo może wzrastać do umiarkowanego. Do zachodu słońca nie spodziewamy się opadów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w całym kraju porywisty. Na zachodzie będzie wiał z prędkością do 55 km/h, a w rejonach podgórskich do 65 km/h. W ciągu dnia prognozowana temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 7 stopni w centrum, do 9-10 stopni za zachodzie kraju - informuje IMGW.



Synoptycy IMGW zapowiadają stopniowe pogorszenie pogody w ciągu kolejnych dni tygodnia. Od czwartku może zacząć wiać silny wiatr, a kulminacji wietrznej pogody należy spodziewać się pod koniec tygodnia.