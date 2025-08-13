Ostrzeżenia obowiązują od środy od godziny 12:00 do piątku do godziny 20:00. W nocy temperatura będzie się utrzymywać na wysokim poziomie - od 15 do 19 st. C.

W czwartek ma być jeszcze goręcej

W czwartek upały mają się jeszcze nasilić. Najcieplej ma być na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce - termometry mogą wskazać nawet 36 st. C. Wiatr w całym kraju będzie słaby, na Wybrzeżu miejscami umiarkowany z kierunków wschodnich.

RCB też wysłało ostrzeżenia

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o konieczności picia dużej ilości wody, stosowania kremów z filtrem, noszenia nakrycia głowy oraz lekkiej i przewiewnej odzieży. Zaleca się unikanie wysiłku fizycznego oraz rezygnację ze spożywania alkoholu podczas upałów.

Eksperci ostrzegają, że upały to nie tylko dyskomfort, ale także poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Alert II stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować duże straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla ludzi.

Jakie są prognozy na drugą część sierpnia?

Choć początek sierpnia był chłodny, to w ostatnich dniach temperatura znacznie wzrosła. O tym co może nas czekać w drugiej części miesiąca dowiadujemy się z prognozy długoterminowej przedstawionej przez IMGW. Wideo poniżej.