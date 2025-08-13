Polska znalazła się pod wpływem rozległego wyżu, który przynosi do kraju wyjątkowo gorące i słoneczne dni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami – w niektórych regionach temperatura może sięgnąć nawet 34 stopni Celsjusza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o ostrożność i przypomina, jak chronić się przed skutkami wysokiej temperatury.

  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla wielu regionów Polski.
  • Temperatury w najbliższych dniach mają sięgać od 30 do nawet 36 stopni Celsjusza.
  • Ostrzeżenia obowiązują od środy w południe do piątku wieczorem.
  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o picie dużej ilości wody, unikanie słońca, wysiłku fizycznego i alkoholu.
  • Co dokładnie czeka nas w pogodzie? O tym dowiesz się czytając cały artykuł. 

Pogoda pod znakiem wyżu

Obecna sytuacja baryczna sprzyja napływowi ciepłego powietrza z południa Europy. Wyż z centrum nad Zatoką Ryską obejmuje swoim zasięgiem niemal całą Polskę, zapewniając słoneczną i stabilną pogodę.

W środę na południu kraju niebo będzie bezchmurne, w centrum i na północy pojawi się jedynie niewielkie lub umiarkowane zachmurzenie.

Ostrzeżenia IMGW i zalecenia RCB

W znacznej części kraju - w pasie od Szczecina po Szczyrk, od Gubina do Warszawy - termometry wskażą w środę od 30 do 34 st. C, dlatego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla wielu województw, w tym lubuskiego, opolskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz części zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Ostrzeżenia obowiązują od środy od godziny 12:00 do piątku do godziny 20:00. W nocy temperatura będzie się utrzymywać na wysokim poziomie - od 15 do 19 st. C.

W czwartek ma być jeszcze goręcej

W czwartek upały mają się jeszcze nasilić. Najcieplej ma być na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce - termometry mogą wskazać nawet 36 st. C. Wiatr w całym kraju będzie słaby, na Wybrzeżu miejscami umiarkowany z kierunków wschodnich.

RCB też wysłało ostrzeżenia

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o konieczności picia dużej ilości wody, stosowania kremów z filtrem, noszenia nakrycia głowy oraz lekkiej i przewiewnej odzieży. Zaleca się unikanie wysiłku fizycznego oraz rezygnację ze spożywania alkoholu podczas upałów.

Eksperci ostrzegają, że upały to nie tylko dyskomfort, ale także poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Alert II stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować duże straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla ludzi.

Jakie są prognozy na drugą część sierpnia?

Choć początek sierpnia był chłodny, to w ostatnich dniach temperatura znacznie wzrosła. O tym co może nas czekać w drugiej części miesiąca dowiadujemy się z prognozy długoterminowej przedstawionej przez IMGW. Wideo poniżej.