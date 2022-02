To może być bardzo niebezpieczna noc dla mieszkańców zachodniej części Polski. Europejscy meteorolodzy, zrzeszeni w European Storm Forecast Experiment (ESTOFEX), prognozują tam "ekstremalnie silne porywy wiatru i tornada". Wydano trzeci, najwyższy stopnień ostrzeżenia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mieszkańcy zachodniej części Polski muszą szykować się na gwałtowne zjawiska atmosferyczne tej nocy. Europejscy meteorolodzy, zrzeszeni w European Storm Forecast Experiment (ESTOFEX), wydali dla tego obszaru naszego kraju trzeci, bardzo rzadki, stopień ostrzeżenia. Alarmują, że tej nocy w zachodniej części Polski mogą występować "ekstremalnie silne porywy wiatru i tornada".

W nocy z zachodu może przyjść bardzo silna linia szkwału z burzami i niszczącymi porywami.

Ostrzeżenie wydane przez ESTOFEX będzie obowiązywać do czwartkowego poranka.

Alert RCB dla całego kraju

Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega Polaków przed silnymi podmuchami wiatru. "Możliwe przerwy w dostawie prądu i trudne warunki na drogach. Zostań w domu, jeśli możesz" - czytamy w rozesłanym SMS-ie.

Alerty trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia o silnym wietrze wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ekstremalnie silne wiatry - w porywach osiągające 120 km/h spodziewane są w środę już od godz. 17. IMGW wydał ostrzeżenia dla całej Polski, choć najmocniej będzie wiało na zachodzie kraju.

Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia wydano dla województw: dolnośląskiego (od godz. 17 do 1 w nocy w czwartek), zachodniopomorskiego (od północy do 16), lubuskiego (od 1 w nocy do 16 w czwartek) oraz wielkopolskiego bez wschodnich powiatów (od 3 do 17 w czwartek).

/ RCB / Twitter

W centralnej Polsce, od Bałtyku po Tatry, ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia. W Opolskiem alert będzie aktualny od godz. 21 do 2 w nocy, w Śląskiem od 23 przez całą dobę, w woj. małopolskim i świętokrzyskim od 3 w nocy w czwartek do końca dnia, w Podkarpackiem od 5 nad ranem w czwartek do 2 w nocy w piątek, w Łódzkiem i wschodnich powiatach woj. wielkopolskiego od 4 nad ranem do 18 w czwartek.

Od 3 nocy w czwartek ostrzeżenie będzie obowiązywało w Kujawsko-Pomorskiem i zachodnich powiatach Mazowsza, a w województwie pomorskim i zachodnich powiatach warmińsko-mazurskiego - od 2 w nocy do wieczora w czwartek.

W pozostałych regionach Polski obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. IMGW zapowiada, że w Lubelskiem oraz w części powiatów woj. mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego w czwartek od rana do wieczora wiać może w porywach do 90 km/h, a w ciągu dnia mogą występować burze.

Czym jest ESTOFEX?

European Storm Forecast Experiment (ESTOFEX), to założona w 2002 roku inicjatywa zespołu europejskich meteorologów i studentów meteorologii. Służy jako platforma wymiany wiedzy na temat prognozowania silnych burz konwekcyjnych w Europie i poza nią.

Informuje o także trudnych warunkach pogodowych, wydaje ostrzeżenia wichurami, trąbami powietrznymi czy tornadami.