Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega Polaków przed silnymi podmuchami wiatru. "Możliwe przerwy w dostawie prądu i trudne warunki na drogach. Zostań w domu" - czytamy w rozesłanym SMS-ie. Także Niemcy szykują się na nadejście orkanu Ylenia. Według tamtejszych synoptyków wiać ma do końca tygodnia w całym kraju - w niektórych miejscach w porywach prędkość wiatru może wynosić nawet 150 km/h.

/ Grafika RMF FM

W nocy wichury mają dotrzeć do Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało już SMS-y z ostrzeżeniem dla mieszkańców całego kraju.

"Uwaga! Dziś i jutro (16/17.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu i trudne warunki na drogach. Zostań w domu, jeśli możesz."

Prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, którego porywy mogą osiągać nawet 120 km/h.

/ foto: RCB/Twitter /

Na zachodzie kraju już obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia, a porywy wiatru mogą dochodzić nawet do 120 kilometrów na godzinę. Prognozowane są również burze.

Najwcześniej zacznie wiać na Dolnym Śląsku, bo już około 17:00.

Najsilniejszego wiatru można się tam spodziewać w nocy i jutro w dzień.

W centralnej i południowej części Polski mamy ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam prędkość wiatru także będzie dochodzić do 100 lub przekroczy w porywach 100 km/h.

Słabiej, ale też mocno powieje na wchodzie.

Zobacz już teraz, gdzie najmocniej wieje:





Orkan Ylenia w Niemczech

Do końca weekendu w całych Niemczech będą powtarzać się silne wichury, w niektórych miejscach spodziewane są nawet orkany - ostrzegają niemieccy synoptycy.

Podmuchy wiatru o sile od 110 do 130 km/h, miejscami nawet do 150 km/h, są możliwe w ciągu najbliższych kilku dni na 80 proc. powierzchni kraju. Orkan naciągnie od zachodu na północ, by przejeść w stronę wschodniej granicy Niemiec.

Władze Nadrenii Północnej-Westfalii zaapelowały do rodziców, by posyłali jutro swoich dzieci do szkół i przedszkoli. Jeśli nie mogą im zapewnić opieki w domu, powinni osobiście odprowadzić je do placówek.

Z kolei w Berlinie zamknięte zostaną parki oraz zoo.