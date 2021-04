Długi majowy weekend zapowiada się pod Tatrami deszczowo i chłodno. W górach spodziewane są opady śniegu – zapowiada IMGW. TOPR-owcy przypominają, w Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego

Szlak w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich / Grzegorz Momot / PAP

W Tatrach w sobotę i niedzielę wystąpią opady deszczu, a temperatura wyniesie od 2 do 5 st. C.

W poniedziałek w wyższych partiach gór zacznie padać śnieg.

Na Podhalu temperatura w weekend wyniesie około 10 st. C. i wystąpią opady deszczu, a w poniedziałek deszczu ze śniegiem. Zacznie także wiać silny wiatr osiągający prędkość nawet do 90 km/h.



W wyższych partiach Tatr leży jeszcze sporo śniegu. Śnieg pokrywa większość szlaków turystycznych, również popularne trakty prowadzące do schronisk.

Jak informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego, zalegający na szlakach śnieg jest w godzinach porannych twardy i zmrożony, a w godzinach popołudniowych robi się mokry i grząski.



W Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Poruszanie się w wyższych partiach gór wymaga posiadania odpowiedniego sprzętu zimowego jak raki, czekan, kask i lawinowe ABC. Tatrzańskie jeziora, w tym Morskie Oko, pokryte są cienką warstwą lodu.