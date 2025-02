"Niestety, te ferie zimowe będą bezśnieżne" - zapowiedziała przyszłotygodniową pogodę synoptyk Anna Gryczman z IMGW. Ostatni tydzień ferii zimowych będzie raczej sprzyjał spacerom niż lepieniu bałwanów. Należy się jednak spodziewać mroźnych nocy.

Anna Gryczman na antenie internetowego Radia RMF24 poinformowała, czego możemy się spodziewać po dzisiejszej pogodzie oraz jak aura zapowiada się w weekend.

Dziś będzie raczej pochmurno, możliwe są opady deszczu ze śniegiem bądź samego śniegu w północno-zachodniej części kraju. Temperatura utrzyma się zaś w przedziale od 0 do 4 st. Celsjusza. Do tego na wschodzie pojawi się porywisty wiatr.

Stopniowo tych rozpogodzeń podczas najbliższej nocy i jutro będzie coraz więcej - zapowiedziała synoptyk. Jednocześnie w tę noc temperatura na południowym wschodzie może spaść nawet do minus 7 st. Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju będzie nieco cieplej, ale nadal na minusie, od -5 do -1 stopni. Nadal będzie porywisty wiatr, który szczególnie na wschodzie może potęgować odczucie chłodu - mówiła Gryczman. Za to w weekend będzie cieplej, pojawi się więcej słońca.

Czy jest jeszcze szansa na śnieżne ferie?

Niestety, te ferie zimowe będą bezśnieżne. Widzimy możliwość opadów śniegu dopiero w kolejny weekend - powiedziała synoptyk. Zaznaczyła przy tym, że jest to jedynie prognoza. Jak będzie naprawdę, dowiemy się wkrótce.

Na szczęście przy tak niskiej temperaturze, szczególnie w nocy, będzie możliwość sztucznego dośnieżania w niektórych miejscach. Niestety tego naturalnego (śniegu - przyp. red.) nie będzie - wyjaśniła Gryczman.

Pogoda na ostatni tydzień ferii zimowych

Specjalistka zapowiedziała słoneczne zakończenie okresu feryjnego. Przejściowo pojawią się większe chmury, szczególnie we wtorek na wschodzie oraz w czwartek w zachodniej części kraju. Nadal będzie bez opadów - zapowiadała synoptyk. Dodała jednak, że istnieje szansa na opady śniegu od czwartku na Dolnym Śląsku.

Zdaniem Gryczman w poniedziałek będzie jeszcze ciepło, ok. 6 st. Celsjusza .We wtorek (temperatura - przyp. red.) będzie na minusie, bo od minus 3 stopni na północnym-wschodzie kraju, a na południowym zachodzie będzie najcieplej. Natomiast w kolejnych dniach będą to już wartości ok. 2-3 stopnie, czyli w nocy mróz, zaś w ciągu dnia nieznacznie na plusie. Do tego dosyć pogodnie - dopiero w czwartek-piątek pojawi się możliwość jakichś opadów śniegu - prognozowała synoptyk Anna Gryczman z IMGW.

