Gdy temperatura za oknem spada, a deszcz i wiatr stają się codziennością, wielu właścicieli psów zastanawia się: czy mój pupil potrzebuje ubranka na zimowy spacer? Weterynarz postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości i podzielił się swoją ekspercką opinią w mediach społecznościowych.

Listopadowa pogoda to wyzwanie dla właścicieli psów - deszcz, wiatr i niskie temperatury.

Weterynarz wyjaśnia, że nie wszystkie psy potrzebują ubrań na zimę - zależy to od rasy, wielkości, sierści i zdrowia.

Obserwuj swojego pupila - drżenie, podkulony ogon czy unikanie spaceru to sygnały, że może mu być zimno.

Zima coraz bliżej - co z naszymi pupilami?

Listopad zaskakuje nas coraz niższymi temperaturami, a pogoda nie rozpieszcza - deszcz, wiatr i burze stają się codziennością. W takich warunkach wielu właścicieli psów rezygnuje z długich spacerów, wybierając ciepło domowego ogniska. Jednak nasze psy, niezależnie od pogody, potrzebują codziennej dawki ruchu i świeżego powietrza.

Podczas gdy sami zakładamy grube kurtki, czapki i szaliki, pojawia się pytanie: czy powinniśmy troszczyć się o komfort termiczny naszych czworonogów równie mocno, jak o własny?

Ekspert wyjaśnia: Czy pies naprawdę potrzebuje ubranka?

Wątpliwości rozwiewa weterynarz, który postanowił zabrać głos w tej palącej kwestii. Jak relacjonuje "Mirror", specjalista opublikował w mediach społecznościowych szczegółowe wyjaśnienie. Jego odpowiedź może zaskoczyć niejednego opiekuna psa.

"Wielu z nas martwi się o swoje zwierzęta, gdy pogoda staje się nieprzyjemna i zimna. Jesienią doświadczyliśmy wszystkiego - od deszczu po burze, co nie jest zbyt przyjemne, gdy wychodzisz na spacer z psem. Dbamy o to, by być odpowiednio ubrani na te mroźne wyprawy, ale czy powinniśmy robić to samo dla naszych futrzanych przyjaciół?" - pytał retorycznie weterynarz.

Kiedy ubranko dla psa jest konieczne?

Okazuje się, że nie wszystkie psy potrzebują dodatkowej ochrony przed zimnem. Decydujące są tutaj rasa, wielkość, długość sierści, a także wiek i stan zdrowia zwierzaka.

Psy o krótkiej sierści, małe rasy oraz seniorzy są szczególnie narażeni na wychłodzenie. W ich przypadku płaszcz może okazać się nie tylko wygodnym dodatkiem, ale wręcz koniecznością.

Z kolei psy z gęstą, długą sierścią - jak husky czy bernardyny - radzą sobie z chłodem znacznie lepiej i zwykle nie potrzebują dodatkowej warstwy ochronnej.

Jak poznać, że pies marznie?

Weterynarz podkreśla, że każdy pies jest inny, a najważniejsze to obserwować swojego pupila podczas spacerów. Jeśli pies drży, podkula ogon, unika chodzenia lub próbuje wracać do domu - to wyraźny sygnał, że jest mu zimno. W takich przypadkach nie warto zwlekać z zakupem odpowiedniego ubranka.