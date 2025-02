Czekacie na zimę z prawdziwego zdarzenia, ze srogim mrozem i intensywnymi opadami śniegu? Najbliższe dni nie przyniosą takiej pogody. W pierwszej połowie tygodnia czeka nas sporo przejaśnień i rozpogodzeń oraz temperatura dochodząca do 7 stopni. Kolejne dni będą chłodniejsze.

Najbliższe dni przyniosą bardzo łagodną odsłonę zimy / Maciej Nycz / RMF FM

Dziś w niektórych miejscach możliwe są słabe opady śniegu, na wybrzeżu śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 na wschodzie, około 2 stopni w centrum, do 4 stopni w zachodniej części kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie i wschodzie chwilami porywisty.

W nocy z poniedziałku na wtorek największy mróz prognozowany jest w kotlinach górskich - od -10 do -7 stopni.

Prognoza pogody na wtorek

We wtorek we wschodniej części kraju prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami pojawią się słabe opady śniegu, lokalnie śniegu z deszczem. Rano gdzieniegdzie mogą się jeszcze utrzymywać marznące mgły, ograniczające widzialność do 400 m.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 stopni na wschodzie, około 3 stopni w centrum, do 6 na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, na ogół z kierunków południowych.

Noc z wtorku na środę znów będzie mroźna w całym kraju. W kotlinach karpackich temperatura spaść może do około -10 stopni.

Prognoza pogody na środę

W środę spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i północy kraju wzrastające do dużego - tam miejscami możliwe są słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni na południowym wschodzie, około 5 na przeważającym obszarze, do 7 w południowo zachodniej części kraju. Wiatr będzie słaby, na Pomorzu okresami umiarkowany.

Prognoza pogody na czwartek

Czwartek przyniesie zachmurzenie duże, na północy z większymi przejaśnieniami. Miejscami pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w rejonach podgórskich okresami śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 miejscami na południu do 5 stopni na zachodzie i północy kraju. Wiatr będzie słaby, na północy okresami umiarkowany.

Prognoza pogody na piątek

W piątek czeka nas zachmurzenie duże z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 do 3 stopni. Wiatr będzie słaby, na północy i wschodzie okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków zmieniających się.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami spadnie śnieg, a nad morzem lokalnie także deszcz ze śniegiem.

Termometry pokażą maksymalnie od 0 stopni na północnym wschodzie, około 3 w centrum do 5 stopni na zachodzie kraju.

W niedzielę synoptycy prognozują zachmurzenie duże, na północy i zachodzie z większymi przejaśnieniami. Mogą pojawić się opady śniegu, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju,

Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni na południu do 3 na północnym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, w dzień okresami umiarkowany i porywisty, wschodni i północno-wschodni.