-9 st. C - tyle pokażą termometry na południu Polski już w poniedziałek, 3 lutego - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wcześniej zapowiadano, że nadchodzący miesiąc będzie ciepły i słoneczny. Teraz prognozy synoptyków wskazują, że mróz w całej Polsce utrzyma się aż do 23 lutego.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Nadciąga zimno. Prognoza pogody IMGW

Choć aktualnie w wielu regionach Polski aura jest iście wiosenna, synoptycy IMGW alarmują, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Szczególnie jeśli chodzi o temperaturę.

Nadchodzące dni mają być mroźne. W całym kraju temperatura będzie ujemna. Największy spadek odczują mieszkańcy południowej Polski. Tam średnia temperatura maksymalna to -4 st. C, a średnia minimalna aż -9 st. C. W pozostałej części kraju w ciągu dnia na termometrach zobaczymy od -2 do 2 st. C, a w nocy od -5 do -1 st. C. IMGW określa cały tydzień od 3 do 9 lutego jako tydzień zimny. Nie należy spodziewać się jednak śniegu

Mroźne będą też kolejne dni: od 10 do 16 lutego. W ciągu dnia temperatura wyniesie od 0 do maksymalnie 4 st. (wyłącznie w Zachodniopomorskiem), natomiast w nocy od -9 st. na południu do -1 na północy kraju.

/ IMGW / Materiały prasowe

Według aktualnych prognoz IMGW cieplejsze będą kolejne tygodnie. Dodatnia temperatura powróci od 17 lutego i utrzyma się co najmniej do 9 marca.

/ IMGW / Materiały prasowe

Kiedy natomiast wiosna zadomowi się na dobre? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że marzec i kwiecień aktualnie zapowiadają się dość ciepło.

Średnia temperatura będzie powyżej normy wieloletniej. W kwietniu można się jednak spodziewać większej sumy opadów.