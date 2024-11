Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 st. C na północy kraju do 10-11 st. C na południu.

W nocy z soboty na niedzielę będzie wyraźniej chłodniej, z lokalnymi przymrozkami w całym kraju. Najchłodniej będzie na południu Polski, w rejonach pogórskich, gdzie termometry mogą wskazać przy gruncie minus 5-6 st. C. W centralnej Polsce temperatura wyniesie do 1 st. C. Najcieplej będzie na Pomorzu, około 3 st. C.

Noc będzie pogodna, tylko na Wybrzeżu nieco więcej chmur w drugiej połowie nocy, ale padać nie powinno nigdzie - powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.

Wiatr początkowo może być porywisty na północy Polski, w rejonie Zatoki Gdańskiej. W pozostałej części kraju wiatr będzie słaby, z kierunków zachodnich.

Nad ranem na południu i miejscami na zachodzie możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów.

Pogodna, ale wietrzna końcówka długiego weekendu

W niedzielę w całym kraju będzie pogodnie i bez opadów. Jedynie na północy możliwe zachmurzenia i słabe opady deszczu.

Temperatura wyniesie 10 st. C na zachodzie i nad samym morzem. Najchłodniej będzie na krańcach wschodnich i południowych, około 6-7 st. C. Porywisty wiatr pojawi się na północy. Najsilniej będzie wiało na Wybrzeżu, gdzie porywy wiatru w ciągu dnia będą osiągać do 85 km/h. Wiatr będzie przeważnie zachodni i południowo-zachodni. W południowej części kraju wiatr będzie słaby, bez większych porywów.

Na obszarze całego kraju pojawią się chmury. Na północy możliwe przelotne opady deszczu. Pogodnie i bez opadów będzie w południowej części Polski. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich, około 1 st. C, lokalnie możliwy spadek temperatury do minus 1 st. C. Najcieplej będzie w północnej części kraju, do 7-9 st. C. Wiatr w całym kraju będzie porywisty. Początkowo na wschodnim wybrzeżu utrzymają się silniejsze porywy wiatru do około 75 km/h.