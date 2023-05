Ochłodzenie, burze i wiatr w porywach do 65 km/h - taka pogoda czeka nas w najbliższych dniach. "Od środy Polska znajdzie się pomiędzy wyżem, który wolno przemieszczać się będzie znad Morza Północnego nad Skandynawię, a układem niżów znad Europy wschodniej" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak podkreśla IMGW, "taki układ baryczny 'gwarantuje' napływ chłodnych mas powietrza".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na początku tygodnia wyż znad Polski odejdzie na wschód, ustępując miejsca zatoce niżowej związanej z niżem znad północnej Skandynawii - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Poniedziałek. Do 20 st. Celsjusza na Dolnym Śląsku

Jak podaje IMGW, w poniedziałek wieczorem na zachodzie zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna od 13 st. Celsjusza na Półwyspie Helskim, około 16 stopni w centrum, do 20 st. Celsjusza na Dolnym Śląsku.

Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych.

Wtorek. Do 15 mm deszczu

Instytut podaje, że we wtorek - już w godzinach nocnych - przez Polskę przemieszczać się będzie zatoka niżowa z frontem atmosferycznym, który przyniesie opady, w ciągu dnia w centrum i na wschodzie również burze. W burzach spaść może do 15 mm deszczu, a porywy wiatru lokalnie osiągać będą 65 km/h. Po południu na zachodzie opady zanikną i pojawią się większe przejaśnienia. W nocy z wtorku na środę i w dzień w środę na południu kraju wystąpią opady miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym.

Temperatura maksymalna w przeważającej części kraju wyniesie od 14 stopni Celsjusza do 18 stopni. Cieplej będzie na południowym wschodzie - od 19 st. Celsjusza do 23 stopni i tam też najdłużej utrzyma się pogoda bezdeszczowa. Nad morzem chłodniej - około 12 st. Celsjusza. Wiatr będzie słaby, później umiarkowany i porywisty, południowy stopniowo skręcający na zachodni i północno-zachodni.

Dalsze ochłodzenie

Od środy do końca tygodnia przewaga zachmurzenia dużego z rozpogodzeniami, okresami przelotne opadami deszczu. Najwięcej opadów w pasie województw centralnych i wschodnich. W nocy temperatura przeważnie od 2 st. Celsjusza do 6 stopni.

Od soboty chłodniej - od 1 st. Celsjusza do 3 stopni, lokalnie spadek temperatury nawet do -2 st. Celsjusza. Temperatura maksymalna na ogół od 10 st. Celsjusza do 15 stopni, na krańcach południowych nieco cieplej, w środku tygodnia około 17 stopni Celsjusza.

W sobotę i niedzielę dalsze ochłodzenie. Wiatr przeważnie z kierunków północnych, słaby i umiarkowany, nad morzem silniejszy, okresami porywisty, do 65 km/h.