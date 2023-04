Na południowym zachodzie i zachodzie mogą pojawić się burze, w których porywy wiatru sięgną do 60 km/h.

Najcieplej powinno być na południowym zachodzie, do 16 stopni Celsjusza. W centrum termometry wskażą ok. 15 stopni, a najchłodniej sobota zapowiada się nad samym morzem. Tam lokalnie ok. 11 stopni Celsjusza.