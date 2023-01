Balony RMF FM i Małopolski pojawiły się dziś na katarskim niebie. W Dosze trwa 3. edycja Qatar Balloon Festival. W wydarzeniu bierze udział ponad 50 balonów.

Balony RMF FM i Małopolski pojawiły się dziś na katarskim niebie (fot. Anna Gajewska, Eryk Czarnowski, Marek Michalec) /

Dziś rano balony RMF FM i Małopolski po raz pierwszy w tej edycji festiwalu pojawiły się na katarskim niebie. Dotychczas nie było to możliwe z powodu silnego wiatru.

Jak informuje Marek Michalec, pilot balonowy z Kraków Baloon Team oraz pilot balotu RMF FM, balony wystartowały z centrum Dohy, z okolic stadionu piłkarskiego Khalifa. Najpierw wystartowały balony katarskie, potem my. Przelecieliśmy całą Dohę. Ze względu na to, że w ostatnich dniach trochę wiało, to w powietrzu utrzymuje się mgła stworzona z pyłu piaskowego. Wylądowaliśmy na pustyni, z tym, że była to pustynia kamienista, która jest dookoła Dohy - mówi pilot w rozmowie z RMF FM.

Balon RMF FM startuje w 3. edycji Qatar Balloon Festival

Podkreślił, że lot trwał ok. godziny. W tym czasie balony przeleciały ok. 20 km.

Marek Michalec poinformował także, że na jutro planowany jest kolejny lot. Planujemy wystartować z pustyni, gdzie hałdy piachu i wydmy będą miały po kilkadziesiąt metrów - zaznacza.

Jak dodaje, prognozy pogody na kolejne dni są coraz lepsze. Z tym że musimy brać pod uwagę, że jesteśmy w kraju, który jest bliżej równika. Tutaj pogoda często się zmienia i taka prognoza na dłużej niż na 2 dni do przodu, to jest taka palcem po wodzie pisana - informuje.

Balon RMF FM na katarskim niebie

W 3. edycji Qatar Balloon Festival bierze udział ponad 50 balonów.

Organizatorzy podkreślają, że uczestników imprezy jednoczony chęć doświadczania przygody i "odkrywania nowych krajobrazów, które wydobywają piękno nowoczesności i wspaniałość natury".

Jednak liczba osób, które będą świadkami naszych lotów i doświadczać dzięki nim nowej formy radości jest niezliczona. Mam nadzieję, że nasze podróże po panoramie Kataru wywołają uśmiechy we wszystkich dziedzinach i stworzą wspaniałe wspomnienie, które zainspiruje nas wszystkich do odtworzenia tego cudowne wydarzenia w przyszłości - poinformował Hassan Al-Mousawi, dyrektor festiwalu.