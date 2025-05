Kolejne alerty

I chociaż w niedzielę pogoda ma być spokojniejsza, IMGW wydał kolejne alerty - pierwszego stopnia. Tym razem dotyczą one południowo wschodniej części woj. podkarpackiego oraz powiatów gorlickiego i tatrzańskiego w woj. małopolskim.

W tych miejscach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.

Alerty będą obowiązywały w niedzielę od godz. 11 do 19.

Alerty burzowe / IMGW

Jaka pogoda w niedzielę?

W niedziele zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie miejscami możliwe jeszcze burze z opadami do około 25 mm. Tam możliwe również będą opady gradu, zwłaszcza na Podkarpaciu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na północy, około 16 st. C w centrum do 22 st. C na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam około 11 st. C.

Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 55 km na godzinę. Na wybrzeżu dość silny - mogą tam wystąpić porywy do 65 km/h. Wiatr będzie z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km na godzinę.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami na północnym wschodzie i na południowym zachodzie wystąpią przelotne opady deszczu.

Termometry wskażą od minus 1 st. C lokalnie na Pomorzu, około 4 st. C w centrum, do 10 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Na północny i północnym zachodzie miejscami przygruntowe przymrozki do minus 3 st. C.

Prognozuje się wiatr słaby i umiarkowany, jedynie na wybrzeżu porywisty z kierunków północnych.