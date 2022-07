To może być deszczowa i burzowa noc na wschodzie kraju. Na Pomorzu wystąpią mgły. Groźnych zjawisk pogodowych należy sie spodziewać w sobotę, w ciągu dnia.

Zdjecie ilustracyjne / Shutterstock

Ta noc będzie pochmurna na przeważającym obszarze kraju. Przelotny deszcz i burze mogą wystąpić tylko wschodzie Polski. Może im towarzyszyć silniejszy wiatr - osiągający 60 km/h.

Nad ranem w rejonie Pomorza spodziewane są gęste mgły ograniczające widoczność do 300 metrów.

Noc będzie chłodniejsza od poprzednich: od 13 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 17 w centrum do 20 stopni na południu.

Czeka nas kolejny upalny dzień

Sobota zapowiada się groźnie, ze względu na burze. To będzie kolejny upalny dzień, ale strefa tych burz będzie przemieszczała się z zachodu na wschód. Będzie im towarzyszył bardzo silny wiatr - powiedział synoptyk Michał Folwarski.



Na południu i bliżej centrum porywy wiatru podczas burz mogą wynosić do 90 km/h. Na pozostałym obszarze do 80 km/h.



Będzie bardzo ciepło: na północy kraju termometry pokażą 25 stopni Celsjusza, w centrum - około 31 stopni, a na południu - 34. Nad morzem temperatura będzie się wahać od 21 do 23 stopni.