​Upały zawitały do Polski. Termometry w naszym kraju pokażą ponad 30-stopniowe temperatury. Gorąc może być niebezpieczny, dlatego trzeba wiedzieć, jak z upałem sobie radzić.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Słupki termometrów pokażą w najbliższych dniach nawet 34 stopnie. Fala tropikalnych upałów dotyka także kraje zachodniej Europy. W Hiszpanii czy we Francji mieszkańcy muszą borykać się z ponad 40-stopniowym gorącem.

Wysokie temperatury mogą być dla nas niebezpieczne. Dlatego też warto się wcześniej przygotować.

Dość oczywistym rozwiązaniem jest pozostanie w domu lub innym zamkniętym pomieszczeniu. Można także wybrać się do miejsca, gdzie jest dużo cienia, np. do lasu. Ulic najlepiej unikać, bowiem rozgrzany beton i asfalt oddają swoje ciepło.

Jeśli zostaniemy w domach lub mieszkaniach, to pod żadnym pozorem nie należy wpuszczać do środka rozgrzanego powietrza. Okna w ciągu dnia trzeba szczelnie zamknąć i zasłonić żaluzjami. W nocy jednak okna można otworzyć, by wpuścić nieco chłodu do pomieszczenia.

Pamiętajmy, by pić dużo chłodnej wody, aczkolwiek nie takiej prosto z lodówki, gdyż może nas rozboleć gardło. Najlepiej spożywać ponad dwa litry dziennie. Jeśli mamy problem z pamiętaniem o tym, postawmy przed sobą szklankę i napełniajmy ją, kiedy widzimy, że jest pusta.

Nie zapominajmy także o zimnych prysznicach. W trakcie gorących dni powinniśmy wziąć przynajmniej jedną taką chłodną kąpiel. Jeśli takiej możliwości nie mamy - przemyjmy zimną wodą twarz i kark. Można także zamoczyć stopy w misce z wodą.

Istotny jest także ubiór. Czarna odzież pochłania ciepło, więc warto postawić na biel lub inne jasne kolory. Ważny jest materiał. Na wysokie temperatury świetnie sprawdzają się ubrania z lnu - materiał jest przewiewny i dobrze pochłania wilgoć. Można także zdecydować się na bawełnę lub włókna bambusa. Unikajmy jednak odzieży z jedwabiu.