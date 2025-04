Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, które mają nawiedzić wschodnią część Polski. Mieszkańcy powinni przygotować się na silne opady deszczu i porywy wiatru.

Burze, deszcz i wiatr. W tych regionach Polski będzie niebezpiecznie (zdjęcie ilustracyjne) / IMGW / Shutterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek rano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla terenów wschodniej Polski.

Alertami objęto województwa:

podlaskie,

lubelskie,

podkarpackie.

Ostrzeżeniami objęto również wschodnie części województw:

warmińsko-mazurskiego,

mazowieckiego,

świętokrzyskiego,

małopolskiego.

Na tych terenach prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu miejscami określane jako silne (do 30 mm) i porywy wiatru do maksymalnie 75 km/h. Możliwe będą też opady gradu.

Wydane przez IMGW ostrzeżenie obowiązuje - w zależności od obszaru - do wtorkowego wieczora lub do nocy z wtorku na środę.

Jaka pogoda we wtorek?

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Prognozowane są przelotne opady deszczu. Miejscami, głównie na wschodzie i południu kraju, a także na Pomorzu burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów na wschodzie i północy do 15 mm, na południu miejscami do 30 mm.

Temperatura maksymalna od 14 st. C do 17 st. C miejscami na Pomorzu i w kotlinach podgórskich, około 20 st. C, 22 st. C w centrum do 26 st. C na wschodzie.

Najchłodniej będzie nad samym morzem, około 12 st. C.

Wiatr słaby, okresami umiarkowany, w zachodniej połowie kraju zachodni i północno-zachodni stopniowo skręcający na północny, we wschodniej połowie wschodni i południowo-wschodni skręcający na kierunki zachodnie.

W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h, silniejsze porywy w burzach, do 75 km/h możliwe są na północnym wschodzie.

