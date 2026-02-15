Nowe ostrzeżenia pogodowe wydał w niedzielne popołudnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty I stopnia dotyczące silnego mrozu dotyczą 9 województw. Temperatura możne spaść nawet do -23 st. C. Na południowym wschodzie Polski obowiązują natomiast ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, który od niedzielnego poranka częściowo sparaliżował ruch m.in. w Małopolsce czy na Opolszczyźnie.

Pogoda. Opady śniegu będą mniejsze, ale za to utrzyma się mróz / Shutterstock

Intensywne opady śniegu wystąpią na południowym wschodzie Polski. Należy przygotować się także na silny mróz.

Gdzie będzie najzimniej? O aktualnych ostrzeżeniach pogodowych IMGW przeczytasz poniżej.

Opady śniegu sparaliżowały południe Polski. Problemy na drogach i na kolei

Intesywne opady śniegu niemal dosłownie sparaliżowały południe Polski. Na Gorącą Linię RMF FM dostawaliśmy od Was mnóstwo sygnałów o fatalnych warunkach drogowych m.in. na A4. Na Opolszczyźnie doszło do poważnego wypadku autokaru . Warunki atmosferyczne utrudniają też ruch pociągów na południu kraju. Za siedem pociągów Kolei Małopolskich kursujących z Krakowa do Miechowa i Sędziszowa dziś pojadą zastępcze autobusy. Odjazdy zaplanowano z Małopolskiego Dworca Autobusowego. Już wiadomo, że najbliższej nocy nie pojedzie też pociąg z Sędziszowa do Krakowa. W tym przypadku także podstawione zostaną zastępcze autobusy.

Pogoda. Aktualna prognoza, ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla 9 województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, większości obszaru woj. kujawsko-pomorskiego, północnej części woj. lubelskiego i łódzkiego, a także powiatów na południu woj. małopolskiego oraz powiatu żywieckiego (woj. śląskie).

Prognozowany jest spadek temperatur poniżej -13 st. C, a w niektórych powiatach na północy kraju termometry mogą pokazać nawet -23 st. C. Na północy woj. warmińsko-mazurskiego alerty obowiązują od godz. 11.43 w niedzielę. Dla większości obszaru objętego ostrzeżeniami zaczną one natomiast obowiązywać o godz. 20. Alerty pozostaną w mocy do godz. 9 w poniedziałek.

Do godz. 18 w niedzielę zachowują także ważność ogłoszone wcześniej ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu na południowym wschodzie Polski (dla większości woj. małopolskiego, północnej części woj. podkarpackiego oraz powiatów na południu woj. świętokrzyskiego i lubelskiego). Prognozowany jest tam przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 cm, miejscami do 15 cm.

/ IMGW / Materiały prasowe

