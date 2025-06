"Uwaga! Nowe ostrzeżenia meteorologiczne IMGW. Prognozowane są burze 1. i 2. stopnia, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Możliwy grad" - podał w czwartek w południe Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Część alertów obowiązuje do piątku do godz. 4:00 rano, a część do godz. 7:30. Szczególnie silnie grzmieć może m.in. na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, na Podkarpaciu, a także w Małopolsce. Do mieszkańców trzech województw trafił alert RCB ostrzegający przed burzami.

/ Shutterstock Zalane domy, zerwane dachy, jedna osoba ranna i niemal pół tysiąca interwencji strażaków - to bilans wczorajszych i nocnych burz, które uderzyły w Polskę. Najpoważniejsza sytuacja była na Dolnym Śląsku. Tam przez żywioł zniszczony został m.in. cmentarz. Niebezpieczna pogoda nie odpuszcza. W czwartek w południe synoptycy IMGW wydali nowe ostrzeżenia - zarówno przed upałem, ale także przed burzami. Oto jak wygląda aktualna mapa alertów. Pogoda: Aktualne ostrzeżenia IMGW; 05.06.2025 / IMGW / Materiały prasowe Ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed burzami obowiązują do godz. 4:00 w nocy z czwartku na piątek, jednak do piątkowego poranka, do godz. 7:30, zagrzmi niemal w całym kraju. Najniebezpieczniejsze komórki burzowe znajdą się na południu i południowym wschodzie Polski. Tam lokalnie burze mogą być z gradem. Pogoda: Ostrzeżenia IMGW przed burzami; większość obowiązuje do 06.06.2025 / IMGW / Materiały prasowe Z uwagi na to, że może mocno zagrzmieć także na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przypominają żeglarzom - jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski - aby obserwować maszty ostrzegawcze. Maszty rozmieszczone są na jeziorach na całym szlaku tak, że praktycznie w każdym punkcie je widzimy. Jeśli widzimy, że mrugają 45 razy na minutę, to znaczy, że coś może się stać. Jeśli jednak mrugają 90 razy na minutę, to trzeba się udać do najbliższego portu, bo wtedy jest pewność, że coś uderzy - powiedział RMF FM Michał Warchoł, kierownik stacji MOPR w Mikołajkach. Alert RCB dla trzech województw Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało nowy alert dotyczący burz. "Uwaga! Dziś i w nocy (05/06.06) możliwe burze z bardzo silnym wiatrem i deszczem. Przygotuj się na możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu" - SMS-y o takiej treści trafiły do mieszkańców trzech województw. Chodzi o: województwo małopolskie (powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, wadowicki, wielicki);

(powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, wadowicki, wielicki); województwo śląskie (powiaty: będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, Dąbrowa Górnicza, Gliwic, gliwicki, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, mikołowski, Mysłowice, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki);

(powiaty: będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, Dąbrowa Górnicza, Gliwic, gliwicki, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, mikołowski, Mysłowice, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki); województwo świętokrzyskie (powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, pińczowski, włoszczowski).

Mapy pogodowe Zobacz również: Zalane domy, zerwany dach, jedna osoba ranna. Burze przetoczyły się nad Polską Opracowanie: Maciej Nycz