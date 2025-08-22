Młodzież i nauczycielki z Turcji, które przyjechały do Polski w ramach programu Erasmus+, miały zostać ofiarami antyimigranckich nastrojów na Mazowszu. Sytuacja stała się na tyle poważna, że grupę z Góry Kalwarii przeniesiono do warszawskiego hotelu, a samorząd wydał specjalny apel.

O problemie samorząd poinformowała Fundacja Instytut Pracy i Kariery. Do władz gminy 19 sierpnia trafił list "alarmujący o narastającym poczuciu zagrożenia wśród grupy młodzieży i nauczycielek z Turcji, uczestniczących w programie Erasmus+". Według relacji fundacji, obcokrajowcy - w tym dwie kobiety w chustach - mieli być nagabywani, obrzucani wyzwiskami, a w jednym przypadku doszło do naruszenia nietykalności cielesnej poprzez zerwanie nakrycia głowy.

Nagrywanie i obrażanie w mediach społecznościowych

Fundacja podniosła również, że uczestnicy praktyk byli filmowani i przedstawiani w obraźliwym kontekście w mediach społecznościowych. To sprawiło, że grupa poczuła się zastraszona i ostatecznie została przeniesiona do warszawskiego hotelu, z którego codziennie dojeżdża na zajęcia.

Apel do mieszkańców

Wiceburmistrz Góry Kalwarii, Piotr Chmielewski, wystosował apel do mieszkańców, wzywając do opanowania emocji i szacunku wobec gości z zagranicy. Jednocześnie poinformował, że straż miejska i policja monitorują sytuację, a część materiałów internetowych szkalujących cudzoziemców została już usunięta.

Chmielewski napisał m.in. "Chciałbym bardzo mocno podkreślić: każdy człowiek zasługuje na szacunek i godność, niezależnie od kraju pochodzenia, religii czy zwyczajów. To, jak traktujemy naszych gości, świadczy nie tylko o nas samych, ale i o całej naszej wspólnocie. Erasmus+ to program, który łączy młodych ludzi w duchu współpracy, dialogu i otwartości. Dzięki niemu nasi mieszkańcy i uczniowie także mogą wyjeżdżać za granicę, uczyć się w innych krajach i doświadczać serdeczności od obcych ludzi. Dajmy więc naszym gościom to, czego sami oczekujemy poza granicami Polski - życzliwości, akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Wszystkim nam powinno zależeć, aby Góra Kalwaria nie cieszyła się złą reputacją, która negatywnie wpłynie na przyszłą realizację projektów Erasmus+ z udziałem naszej młodzieży. Apeluję do wszystkich mieszkańców: okażmy gościnność, uśmiech, pomocną dłoń. Zatrzymajmy wszelkie przejawy nietolerancji i wrogości. Pamiętajmy, że Góra Kalwaria zawsze była miejscem spotkania wielu kultur i tradycji - niech tak pozostanie także dziś. Razem pokażmy, że łączy nas szacunek i otwartość. Z wyrazami szacunku, Piotr Chmielewski, II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria".

Zawiadomienia na policję nie ma

Wiceburmistrz wskazał także, że choć Fundacja rozmawiała z policją, nie zdecydowała się na złożenie zawiadomienia o przestępstwie, natomiast przegląd monitoringu miejskiego nie dał rezultatów - nie zarejestrował żadnych agresywnych zachowań wobec cudzoziemców.

Prezeska fundacji, Marta Prusek-Galińska, odmówiła komentarza. My nie chcemy zabierać głosu i komentować w żaden sposób tej sytuacji - powiedziała. Nie chciała także odpowiedzieć na pytanie, dlaczego fundacja nie złożyła zawiadomienia o przestępstwie.

Różne reakcje na apel

Władze gminy podkreślają, że od ponad 20 lat współistnieją z cudzoziemcami z pobliskiego ośrodka w Lininie i dotąd nie odnotowywano poważnych aktów wrogości wobec obcokrajowców. Obecne incydenty, zdaniem wiceburmistrza, wpisują się w szersze napięcia społeczne związane z migracją w Polsce i rosnącym lękiem wobec inności.



Młodzież - jak wskazuje Piotr Chmielewski - pozostaje bardziej otwarta i uczestniczy w programach wielokulturowych, podczas gdy część dorosłych mieszkańców reaguje lękiem i niechęcią.

Apel władz lokalnych, mimo że spotkał się zarówno z poparciem, jak i krytyką części mieszkańców, ma być próbą przeciwdziałania eskalacji i ochrony reputacji gminy jako miejsca otwartego i bezpiecznego.



Eksperci: W takiej atmosferze lokalne nastroje wobec obcych nie mogą być inne

Burmistrza należy uhonorować za odwagę i jasny apel - podkreślił prof. Grzegorz Gorzelak z PAN komentując reakcję samorządowca na niepokojące wydarzenia. Jego zdaniem "nie można ignorować szerszego kontekstu". W Polsce postępuje brunatyzacja życia publicznego. To, co dzieje się w małych społecznościach takich jak Góra Kalwaria, jest odbiciem atmosfery nakręcanej na poziomie ogólnokrajowym - wskazał.

Profesor przypomniał, że w mediach pojawiają się zapowiedzi marszów antyimigracyjnych organizowanych przez prawicowe ugrupowania, które "ścigają się na radykalizm".



W takiej atmosferze lokalne nastroje wobec obcych nie mogą być inne. To niestety efekt kampanii politycznej - dodał.



Zdaniem naukowca, antyimigranckie nastroje często istnieją w oderwaniu od realiów. Polska nie ma masowej imigracji, poza napływem Ukraińców, a mimo to agresja narasta. To europejska schizofrenia: migranci są potrzebni, żeby Europa wolniej wymierała, ale jednocześnie są przedstawiani jako zagrożenie. To pokazuje, jak łatwo gra się dziś na lękach, frustracjach i poczuciu wyższości - zaznaczył Gorzelak.



Dr Ewelina Wiszczun, polityk społeczny, uważa z kolei, że "reakcja wobec grupy z Turcji wynikała przede wszystkim z niewiedzy i zwyczajnego strachu".

Osoby, które ich spotkały, prawdopodobnie nie zdawały sobie sprawy z ich statusu, a uprzedzenia mogły być wzmocnione przez obrazy z granicy polsko-białoruskiej i przekaz medialny. Niestety, badania pokazują, że stosunek Europejczyków do migrantów ulega pogorszeniu - także w Polsce - wskazała Wiszczun. Dodała, że jest przekonana, "że gdyby od początku było wiadomo, iż to zwykli studenci przyjeżdżający na praktyki, reakcja byłaby zupełnie inna".



Trudno też nie zauważyć, że Turcja, Tunezja czy Egipt należą do najpopularniejszych kierunków wakacyjnych Polaków i fakt, że chętnie tam jeździmy, pokazuje, iż kultura, czy religia tych krajów na co dzień nie stanowi dla nas bariery - podkreśliła. Zauważyła także, że "nie wiemy, kto dokładnie dopuścił się tego incydentu - czy były to zorganizowane grupy, czy pojedyncze osoby, być może pod wpływem alkoholu". Jeśli to był chuligański wybryk, pozostaje to powodem do wstydu. Jeśli zaś wynikał z lęku zwykłych ludzi, potrzeba wyjaśnień, przeprosin i budowania wzajemnego zrozumienia - zaapelowała.



Zauważyła także, że "w Polsce mamy tradycję gościnności i gdy uznamy kogoś za swojego, potrafimy go chronić, o czym warto pamiętać".

