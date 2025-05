"Przez 10 lat budowałem Sektor Rodzinny i widok rodzin ewakuowanych z niego na bieżnię Stadionu Śląskiego wyrwał mi serce z klatki piersiowej. Powód tej ewakuacji będzie przeze mnie wnikliwie sprawdzany, ale w 2015 roku stworzyłem ten sektor jako bezpieczne miejsce dla rodzin na stadionie. Osiągnęliśmy wspólnie wiele dobrego" - zaznaczył.

"Jestem świadom, że na wielu stadionach występuje pirotechnika i jest ona trudna do całkowitego wyeliminowania, ale będę oczekiwał wyjaśnień, w jaki sposób kibice ŁKS-u przedostali się do strefy gastronomicznej kibiców Ruchu, dlaczego była rzucana pirotechnika na reklamy naszych sponsorów, czy separacja kibiców została odpowiednio przygotowana oraz w jaki sposób zadziałała firma ochroniarska" - dodał prezydent.

Na zakończenie swojego wpisu zaapelował do kibiców i społeczności: "Okres odbudowy trwa od kilku lat, w ostatnim czasie została również wykonana tytaniczna praca, żeby Ruch stanął na nogi finansowo, a jeszcze bardzo wiele pracy przed nami. Nie psujmy tego". Sobotnie starcie zakończyło się porażką Ruchu Chorzów 1:3, co definitywnie odebrało drużynie szanse na powrót do ekstraklasy w tym sezonie.