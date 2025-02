W pobliżu Roosevelt Mall w Filadelfii w stanie Pensylwania doszło do katastrofy małego samolotu. Według wstępnych informacji płonie kilka domów.

/ RMF24

Samolot pogotowia lotniczego typu Learjet 55 rozbił się w piątek w mieszkalnej części Filadelfii niedaleko centrum handlowego.

Na pokładzie było sześć osób, lecz prawdopodobnie ofiar jest więcej - podała telewizja NBC.

Jak poinformowała Federalna Administracja Lotnictwa, do katastrofy doszło ok. 18.30 czasu lokalnego tuż po starcie samolotu z regionalnego lotniska Norhteast Philadelphia. Zarejestrowana w Meksyku maszyna była w drodze do Springfield w stanie Missouri.

Lokalne media podały, że w pobliżu centrum handlowego Roosevelt Mall w północno-wschodniej Filadelfii spłonął co najmniej jeden dom i kilka samochodów.

Pogoda była zimna i deszczowa - przez co w momencie katastrofy widoczność była słaba.





To kolejna lotnicza katastrofa po tym, jak w tym tygodniu doszło do zderzenia Bombardiera z helikopterem Black Hawk, w którym zginęło 67 osób.



Była to najtragiczniejsza katastrofa lotnicza w USA od 2009 roku.