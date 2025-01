"To jest nie do pomyślenia, pogoda była dobra. Samolot był oświetlony. Ja nie rozumiem, jak to się mogło stać" - powiedziała amerykańskiemu korespondentowi RMF FM Pawłowi Żuchowskiemu Mariola Witkowska, siostra 42-letniej Justyny i ciocia 12-letniej Brielle, które zginęły w czwartek w katastrofie lotniczej pod Waszyngtonem. "Nie mogę przyjąć do wiadomości, że już ich więcej nie zobaczę" - dodała zrozpaczona kobieta.

Akcja poszukiwawcza na rzece Potomak po katastrofie lotniczej / SHAWN THEW / PAP/EPA Maria Witkowska w rozmowie z RMF FM podkreśliła, że jej siostra poświęciła się dla swojej córki Brielle, która była młodą, obiecującą i odnoszącą sukcesy łyżwiarką figurową. Moja siostra była pielęgniarką i zrezygnowała z kariery, żeby zająć się Brielle i jej talentem - powiedziała amerykańskiemu korespondentowi RMF FM Pawłowi Żuchowskiemu. Mariola z siostrą przyjechały z rodzicami do Stanów Zjednoczonych w 1991 roku. Początkowo wszyscy mieszkali w mieście New Britain w stanie Connecticut. W dniu katastrofy lotniczej, do której doszło w czwartek, na lotnisko po swoją żonę i córkę pojechał mąż pani Justyny wraz z ich kilkuletnim synem. To właśnie tam dowiedzieli się o tragedii, jaka rozegrała się w rejonie waszyngtońskiego lotniska. Na razie wiemy, że wyciągnęli 40 ciał. Ale reszta samolotu jest pod wodą. Prawdopodobnie dziś będą wyciągać resztę ciał - powiedziała Mariola Witkowska. Jej siostra zginęła w katastrofie w USA. "Nie rozumiem, jak to się mogło stać" Paweł Żuchowski / RMF FM Katastrofa lotnicza pod Waszyngtonem Do katastrofy lotniczej doszło w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego. Samolot pasażerski Bombardier CRJ-700 linii American Airlines, lecący z Wichita w stanie Teksas, zderzył się w powietrzu z wojskowym śmigłowcem UH-60 Black Hawk tuż przed pasem startowym lotniska im. Ronalda Reagana w Arlington pod Waszyngtonem. Obie maszyny wpadły do rzeki Potomak. Zginęło 67 osób, w tym 64 osoby będące na pokładzie samolotu pasażerskiego i trzech amerykańskich żołnierzy, którzy lecieli helikopterem. Zobacz również: Żołnierze Korei Północnej prawdopodobnie wycofali się z walk w obwodzie kurskim

Katastrofa w USA. "NYT": Jeden kontroler pełnił obowiązki dwóch pracowników

Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec krajów UE, w tym Polski

Zatrzymano kolejny statek podejrzewany o uszkodzienie kabli na Bałtyku Opracowanie: Cezary Faber