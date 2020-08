Po bezprecedensowej, dziesięciomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 kolorowe rajdówki pojawią się nareszcie na starcie pierwszej rundy, tegorocznej edycji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Inauguracja mistrzowskiego cyklu składającego się w tym sezonie z czterech rund nastąpi 6 sierpnia w stolicy Podkarpacia podczas MARMA 29. Rajdu Rzeszowskiego. Kolejne trzy odsłony rajdowego serialu to rajdy Śląska, Świdnicki-Krause oraz Koszyc, który zakończy najkrótszą w historii, trwającą niecałe trzy miesiące rywalizację o mistrzowskie tytuły.

Rusza rywalizacja w Rajdzie Rzeszowskim / Darek Delmanowicz / PAP

Cztery rundy rozgrywane w tak krótkim czasie sprawią, że sportowa walka najlepszych polskich zawodników i ich rywali z innych krajów powinna być bardzo ciekawa i nieprzewidywalna. Brak w tym roku w kalendarzu rajdów kategorii pierwszej i nie będzie możliwa podwójna zdobycz punktowa, która w ubiegłym sezonie wpłynęła w istotny sposób na końcowe wyniki. Kosztowne staną się nawet niewielkie błędy. Znikoma zdobycz punktowa lub nieukończenie rajdu podniosą dramaturgię na jeszcze wyższy poziom, a finał może przynieść niespodziewane wyniki.

67 załóg na liście

Zapowiada się wyjątkowy sezon. Na trasach nie zabraknie rajdówek z najwyższej półki i w każdej rundzie pierwszych kilkanaście numerów startowych będzie zapewne naklejanych na samochodach klasy R5. Walkę o mistrzowską koronę zdominuje najprawdopodobniej pojedynek krajowej czołówki z Finem Jarim Huttunenem, ale czy tak się stanie pokażą już pierwsze odcinki specjalne MARMA 29. Rajdu Rzeszowskiego

Do rywalizacji na trasach na południe i zachód od Rzeszowa zgłosiło się aż 67 załóg. Dwanaście z nich wystartuje w popularnych "er piątkach" najmocniejszych z samochodów, które mogą rywalizować w mistrzostwach. Z "jedynką" do walki stanie Huttunen, 26-letni podopieczny Marcusa Gronholma, dwukrotnego mistrza świata. Fin ma już na swoim koncie liczne sukcesy międzynarodowe. Był także drugi w dwóch ostatnich edycjach Rajdu Polski, a jego zwycięstwo wśród samochodów R5 w rundzie mistrzostw świata - Rajdzie Szwecji nie wymaga rekomendacji. Jedynka pojawiła się już także przy nazwisku Huttunena w...Rzeszowie, gdy w sezonie 2017 wygrał klasy ERC3, ERC Junior i RC4 w rundzie mistrzostw Europy.

Polska czołówka również reprezentuje bardzo wysoki poziom i na kibiców czeka prawdziwa rajdowa uczta. W Rzeszowie nie może zabraknąć Grzegorza Grzyba, trzykrotnego zwycięzcy rajdu rozgrywanego w jego rodzinnym mieście oraz zdobywcy dwóch tytułów mistrza Polski (2016, 2018) i kolekcjonera mistrzowskich koron na Słowacji (2006, 2012, 2013, 2014).

Szóstego sierpnia rusza Rajd Rzeszowski materiały prasowe /

Tomasz Kasperczyk to dwukrotny wicemistrz kraju (2017, 2019), który w tym roku przesiadł się do nowego samochodu. Ford Fiesta został zastąpiony przez Volkswagena Polo GTI R5, w którym dwudziestoośmiolatek z Myślenic stanie do walki o mistrzowski tytuł.

Reprezentant ORLEN Teamu, również 28-letni Kacper Wróblewski też przesiadł się w tym roku do Volkswagena Polo. W pierwszych startach w rajdach okręgowych błysnął wysoką formą i będzie należał do głównych aktorów widowiska.

Pokolenie "1992" reprezentuje także Marcin Słobodzian. który też zmienił swoją rajdówkę, na Hyunda’ia i20 R5, a w osobie Roberta Hundli zyskał bardzo doświadczonego pilota, który zna już smak końcowego triumfu w mistrzowskim cyklu i powinien stanowić poważny atut w walce o czołowe lokaty.

Do miejsc na podium będzie aspirowało kilku innych zawodników. W samochodach najwyższej klasy R5 wystartują również Sylwester Płachytka, Łukasz Kotarba, wspierany przez Macieja "Wiślaka" Wisławskiego Łukasz Byśkiniewicz, Jarosław Kołtun, Marek Nowak, Adam Stec i Adrian Chwietczuk.

Inauguracja MARMA 29. Rajdu Rzeszowskiego w czwartkowy wieczór na Rynku w stolicy Podkarpacia. W piątek i sobotę zawodnicy będą mieli do pokonania 9 odcinków specjalnych o łącznej długości ponad 133 kilometrów. Nie zabraknie wśród nich widowiskowego superoesu w centrum Rzeszowa oraz klasycznej Lubenii słynącej z przejazdu rajdówek przez bród.

Kto stanie na podium na malowniczym rynku w Rzeszowie dowiemy się w sobotę o godzinie 15:15.

PROGRAM MARMA 29. RAJDU RZESZOWSKIEGO

Czwartek, 6 sierpnia 2020

20:00 - CEREMONIA STARTU - Rzeszów, Rynek

Piątek, 7 sierpnia 2020

08:00-11:00 - Odcinek testowy Niechobrz

13:00 - OS-1 Pstrągowa 1 (15,60 km)

13:50 - OS-2 Lubenia 1 (17,45 km)

15:20 - Serwis A (Rzeszów, Podpromie)

16:30 - OS-3 Pstrągowa 2 (15,60 km)

17:20 - OS-4 Lubenia 2 (17,45 km)

18:50 - Serwis B (Rzeszów, Podpromie)

19:30 - OSS-5 Rzeszów (2,00 km) - od 18:30 RSMŚl

19:40 - Serwis C (Rzeszów, Podpromie)

Sobota, 8 sierpnia 2020

08:10 - Serwis D (Rzeszów, Podpromie)

09:10 - OS-6 Zawadka 1 (18,53 km)

10:00 - OS-7 Zagorzyce 1 (14,22 km)

11:25 - Serwis E (Rzeszów, Podpromie)

12:40 - OS-8 Zawadka 2 (23,00 km)

13:30 - OS-9 Zagorzyce 2 (20,60 km)

14:55 - Serwis F (Rzeszów, Podpromie)

15:15 - CEREMONIA METY - Rzeszów, Rynek

Kalendarz RSMP 2020

6 - 8 sierpnia MARMA 29. Rajd Rzeszowski

10 - 12 września Rajd Śląska 2020

2 - 4 października 48. Rajd Świdnicki-Krause

16 - 18 października 46. Rajd Koszyc (Słowacja)

