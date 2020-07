Niedostateczny stan techniczny torowisk, problemy finansowe wrocławskiego MPK czy przestarzały tabor - to problemy transportu publicznego we Wrocławiu, na jakie wskazuje w raporcie pokontrolnym NIK. Izba przyjrzała się również funkcjonowaniu transportu publicznego w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Kontrola transportu publicznego w czterech największych dolnośląskich miastach objęła okres od 2016 r. do końca pierwszego półrocza 2019 r.

