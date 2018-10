​Wystartował pierwszy z dwóch asfaltowych etapów Rajdu Hiszpanii, dwunastej rundy Rajdowych Mistrzostw Świata. Po wczorajszym wieczornym serwisie samochody są już w odpowiedniej specyfikacji asfaltowej, by rywalizować na twardej nawierzchni. Choć Kajetan Kajetanowicz dopiero po raz pierwszy bierze udział w tym rajdzie, nie przeszkadza to mu w utrzymywaniu fantastycznego tempa. Na dwóch odcinkach zmniejszył różnicę do piątego miejsca w WRC2, która wynosi teraz tylko 8,2s.

Kajetanowicz radzi sobie świetnie / Materiały prasowe

W nocy do rywalizacji dołączył kolejny gracz - pogoda, która zaczęła zmieniać odcinki z suchych na mokre. Do rana opady nie ustały i pierwsza pętla rozgrywana była w deszczowych warunkach. Rozpoczynająca dzień próba, OS 8 Savallà (14,12 km) została odwołana z powodów bezpieczeństwa. Dwie kolejne to odpowiednio piąty (OS 9) i dziewiąty (OS 10) czas załogi LOTOS Rally Team. Po dziesięciu odcinkach specjalnych Kajetanowicz i Szczepaniak zajmują szóste miejsce w WRC2, tylko 8,2 s. za rajdowym mistrzem świata z roku 2003 i mistrzem świata rallycross z lat 2014 i 2015, Petterem Solbergiem.

Za nami blisko 200 kilometrów rywalizacji na obcym terenie, a jesteśmy zaledwie 59 sekund za liderami. Myślę, że to całkiem nieźle. Na trasie panują bardzo trudne warunki, jest sporo wody, w niektórych miejscach również błoto. Partiami jedziemy po niezwykle śliskim asfalcie. Dla mnie to wielka wyprawa, nieustannie uczę się tego rajdu. Pomimo tego walczymy z Petterem Solbergiem, mistrzem świata w klasyfikacji generalnej. Jesteśmy tylko kilka sekund za nim. Uważam jednak, że nadal powinniśmy się koncentrować na ustalonym celu - pojechaniu swojego, jak najlepszego rajdu. Myślę, że wówczas powinno być dobrze, ale zdaję sobie sprawę, że na każdym zakręcie czyha na nas wiele zasadzek i niespodzianek - podsumowuje kierowca LOTOS Rally Team, Kajetan Kajetanowicz.

Podczas drugiej pętli załogi ponownie rywalizować będą na trzech odcinkach specjalnych: Savallà (14,12 km, godz. 13:28), Querol (21,26 km, godz. 14:10) oraz El Montmell (24,40 km, godz. 15:08). Dzień zakończy miejska próba o długości 2,24 km, wytyczona na plaży w Salou (godz. 17:00).

Rajd rozgrywany jest w dniach 25-28 października, a jego bazą jest nadmorskie Salou. Dla Kajetanowicza będzie to pierwszy w karierze start w tych zawodach. Aż 15 konkurentów w WRC2 startowało tu co najmniej raz, co z pewnością nie ułatwi zadania, czyli walki o jak najlepsze miejsce na mecie. Piątkowy etap stanowią próby szutrowe, natomiast sobota i niedziela to "oesy" po asfalcie.



(nm)