Kuratoria oświaty zdejmują ze swoich stron internetowych zachętę do wypełniania przez uczniów kontrowersyjnej ankiety. W formularzu padają pytania o praktykowane zachowania seksualne, dopuszczalność aborcji i eutanazji, stosunek do homoseksualizmu, religii i Kościoła katolickiego czy o poglądy polityczne. Skierowana jest do młodzieży w wieku 13-14 lat.

W ankiecie pojawiły się m.in. pytania o praktyki seksualne / Shutterstock Informacje skierowane do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pojawiły się na stronach kuratoriów w ubiegłym tygodniu. Zachęcano w nich do tego, by uczniowie wypełniali ankietę. Dziś otwierając te artykuły, wyskakuje błąd za błędem. W ankiecie znalazł się szereg pytań dotyczących stosunku młodzieży do polityki, patriotyzmu, użytkowania internetu, zmian klimatu, in vitro, wiary, autorytetów, praktyk seksualnych, homoseksualizmu, życiowych priorytetów, aborcji, korzystania z używek, seniorów. Jej pełną treść publikujemy TUTAJ . Fragment ankiety / Zrzut ekranu Fragment ankiety / Zrzut ekranu

Reporterka RMF FM Anna Zakrzewska o sprawę ankiety zapytała Kuratorium Oświaty w Łodzi. Jego pracownicy potwierdzili, że otrzymywali sporo sygnałów od rodziców, że treści zawarte w ankietach są kontrowersyjne. Tłumaczą także, że nie mieli pojęcia, co dokładnie znajduje się w badaniu - bo oprócz krótkiej noty od Ministerstwa Edukacji i Nauki - nie otrzymali samej ankiety. W sprawie kwestionariusza interweniował marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Samorządowiec zwrócił się do członków Pomorskiej Rady Oświatowej z prośbą o pilną opinię w sprawie ankiety przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Resort w tej sprawie milczy. Zapewnia jednak, że jeszcze dziś odniesie się do sprawy. Zobacz również: Świadek koronny "Loczek" zmarł w celi. Śledztwo będzie umorzone

Interwencja bieszczadzkich ratowników. Kobieta doznała urazu nogi

​Ogrody na Ogrodowej w Łodzi

Ostrzeżenie dla turystów. W Tatrach trwa rykowisko jeleni, a w weekend może spaść śnieg