Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Engelbergu. Drugie miejsce w Szwajcarii zajął Austriak Stefan Kraft, a trzecie Niemiec Karl Geiger. Na ósmej pozycji uplasował się Piotr Żyła.

Kamil Stoch / Grzegorz Momot / PAP

To 34. w karierze pucharowe zwycięstwo Stocha. Krafta wyprzedził o 1,7 pkt. Geiger zgromadził aż o 11,1 pkt mniej od triumfatora.



22. był Dawid Kubacki, a 25. Stefan Hula.



Po pierwszej serii udział w konkursie zakończyli 34. Maciej Kot, i 39. Klemens Murańka.

Dzisiaj zrobiłem wszystko, co się dało, czułem się bardzo dobrze i też czułem pewność, że te skoki dziś były na dobrym poziomie, a przy tym mogłem czerpać dużo pozytywnej energii i radości - mówił Kamil Stoch po wygranym konkursie.





Doleżal: Kamil jest po prostu mistrzem

To pierwsze zwycięstwo polskiego skoczka za kadencji trenera Michala Doleżala. Kamil dziś zrobił cztery równe skoki, myślę, że teraz dojdę do większej pewności i że to idzie w dobrym kierunku - mówił trener skoczku w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Patrykiem Serwańskim. Czy denerwował się przy ostatnim skoku Stocha? Trochę nerwowo było, ale Kamil to typ, który umie się skoncentrować w finale i wywalczyć zwycięstwo. Kamil jest po prostu mistrzem, potrafi wygrywać, myślę, że to nie było jego ostatnie zwycięstwo - dodaje.

Co zaważyło na słabym skoku Kuby Wolnego, który nie wszedł do konkursu? Dziś zanalizujemy wszystko, musimy ustalić pewną ideę, z czym iść jutro do konkursu; musi się zmobilizować, walczyć - mówi trener. I dodaje: Teraz reszta świata skacze bardzo dobrze, poziom jest najwyższy, trzeba skakać na 100 procent, by być na podium, nikt nie jest na tyle słaby, żeby pozwolić sobie na błąd.

