W obchodzony dziś Światowy Dzień Pielęgniarki papież Franciszek podziękował całemu personelowi na świecie za "służbę dla ludzkości". W specjalnym orędziu wyraził uznanie dla poświęcenia i odwagi pielęgniarek oraz pielęgniarzy podczas pandemii koronawirusa. "Jesteście blisko ludzi w kluczowych momentach ich życia, narodzinach i śmierci, chorobach i uzdrowieniach, aby im pomóc przezwyciężyć sytuacje najbardziej traumatyczne. Czasami jesteście blisko nich, gdy umierają, dając pocieszenie i ulgę w ich ostatnich chwilach. Przez to wasze oddanie, należycie do świętych z sąsiedztwa" - podkreślił, zwracając się do wszystkich, którzy mają dziś swoje święto.

