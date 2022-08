Do silnej eksplozji doszło w niemieckim składzie materiałów wybuchowych i fajerwerków. Magazyn zlokalizowany jest na terenie berlińskiego lasu Grunewald. Po eksplozji wybuchł pożar, który objął co najmniej 1,5 hektara lasu. Ogień doprowadził m.in. do czasowego wstrzymania ruchu pociągów między Berlinem a Poczdamem - informuje portal "Tagesschau".

Pożar po eksplozji objął co najmniej 1,5 hektara lasu / Clemens Bilan / PAP/EPA Pożar wybuchł nad ranem z nieznanych jeszcze przyczyn w składzie z materiałami wybuchowymi i fajerwerkami. W akcji gaśniczej uczestniczy ponad 100 zespołów straży pożarnej, do pomocy wezwano też wojsko. Jak szacują strażacy, walka z ogniem może potrwać cały dzień. Zobacz również: Eksplozja w fabryce nitrocelulozy we Francji. Są ranni Susza utrudnia akcję gaśniczą Sytuacja jest skomplikowana - wyjaśnił rzecznik straży pożarnej. Ogień nadal się rozprzestrzenia, ale obszary zamieszkane są bezpieczne - najbliższe budynki znajdują się ponad 2 km dalej. Dużym wyzwaniem jest panująca w lesie Grunewald susza i wciąż znajdująca się w miejscu pożaru amunicja. Rano raz za razem dochodziło do kolejnych detonacji - dodał rzecznik straży pożarnej. Podczas pierwszej eksplozji nikt nie został ranny. Jej przyczyny nie są jeszcze znane - poinformowała z kolei policja. Znaleziona amunicja jest składowana na placu i rozbrajana w kontrolowany sposób przez policyjnych saperów.



Pożar spowodował utrudnienia (czasowe zamknięcie lub objazdy) ruchu kolejowego między Berlinem a Poczdamem i Wannsee. Zobacz również: Wulkan na Islandii znów aktywny. Zobacz niesamowite nagrania

