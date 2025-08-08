Dwóch mężczyzn w wieku 38 i 53 lat zostało zatrzymanych przez policjantów ze stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. Mają odpowiedzieć za usiłowanie wymuszenia rozbójniczego. Chcieli wyłudzić 300 tysięcy euro.

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o wymuszenie rozbójnicze / Komenda Stołeczna Policji / Policja

Stołeczna policja informuje, że sprawa miała swój początek na początku lipca. To właśnie wtedy do policjantów z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji trafiła informacja o próbie wymuszenia rozbójniczego.

Dwaj mężczyźni - 38-latek i 53-latek - chcieli wyłudzić od swojej ofiary 300 tysięcy euro. Grozili jej śmiercią.

Policjantom udało się zlokalizować miejsce zamieszkania obu mężczyzn. "Kilka dni temu, wykonując postanowienie Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, przy wsparciu kolegów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie weszli do miejsc zamieszkania podejrzewanych w tej sprawie mężczyzn i zatrzymali ich" - poinformowała policja.

Szantażyści zostali zatrzymani w Grodzisku Mazowieckim i Gorlicach.

Funkcjonariusze pracujący przy tej sprawie, w trakcie przeszukania lokali, w których mężczyźni zostali zatrzymani, znaleźli kokainę i tabletki MDMA, telefon komórkowy, karty SIM, wagi i dokumenty. Na poczet przyszłych kar zabezpieczyli też gotówkę.

Usłyszeli zarzuty

Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie przedstawiła mężczyznom zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego.

Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 53-latka na 3 miesiące. Drugi z podejrzanych został objęty policyjnym dozorem.