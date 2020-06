58 kolejnych przypadków koronawirusa zdiagnozowano minionej doby w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Borynia. Powoli wzrasta liczba ozdrowieńców, od soboty w niedzielę przybyło osiem takich osób.

Pobieranie wymazu do testu na koronawirusa / Bienvenido Velasco / PAP/EPA

Według zebranych w niedzielę danych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj od początku epidemii potwierdzono zakażenie koronawirusem u 6186 górników z kilkunastu kopalń, wobec 6128 dobę wcześniej.

W JSW, gdzie wykryto najwięcej w górnictwie zakażeń, w niedzielę rano liczna takich przypadków wyniosła 3743 (wzrost od piątku o 58). Wszyscy nowi zarażeni to pracownicy kopalni Borynia (łącznie koronawirusa stwierdzono tam u 400 osób).



Jastrzębska kopalnia Borynia jest ogniskiem SARS-CoV-2, gdzie nadal diagnozowane są istotne wzrosty liczby zakażonych pracowników. W poprzedni piątek informowano tam o 15 nowych zakażeniach, a w kolejnych dniach: o 73 w sobotę, 115 w niedzielę, 92 w poniedziałek, 1 we wtorek, 3 w czwartek i 58 - w piątek.



W pozostałych kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie przybyło minionej doby osób zakażonych - w kopalni Pniówek jest ich 1591, w kopalni Zofiówka 1180, w kopalni Jastrzębie-Bzie 366, w kopalni Budryk 202, a w kopalni Szczygłowice - 4.



Kwarantanną w niedzielę było objętych 187 pracowników JSW (w sobotę było ich o trzech mniej). Wyzdrowiało 919 osób (wzrost od soboty o 8 osób).





Bez nowych przypadków od soboty



W największej węglowej spółce - Polskiej Grupie Górniczej - od soboty nie przybyło nowych przypadków zakażeń. Łącznie jest ich obecnie 1853. Wyzdrowiało dotąd 1313 osób - ta wartość też nie zmieniła się od soboty.

W PGG najwięcej zarażonych pracowników było w kopalniach Jankowice (674), Sośnica (460), Murcki-Staszic (236), Marcel (235), Bolesław Śmiały (89), Bielszowice (71) i Ziemowit (27). Według wcześniejszych danych m.in. 25 przypadków było też w Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych.



W niedzielę na kwarantannie było 674 pracowników Grupy (dzień wcześniej o jeden mniej). W szczytowym momencie epidemii liczba izolowanych pracowników Grupy przekraczała 2 tys. W ramach badań przesiewowych od górników PGG pobrano dotąd 50 tys. wymazów do testów.





33 z kopalni Bobrek wciąż mają koronawirusa



Oprócz zakładów PGG i JSW od początku epidemii zakażonych zostało także 590 górników z należącej do Węglokoksu bytomskiej kopalni Bobrek. Obecnie koronawirusa mają tam nadal 33 osoby (w tym 10 pracowników firm współpracujących z kopalnią). W piątek za chore uznawano tam 43 osoby. Wyzdrowiało łącznie 557 górników. Jeden pracownik nadal jest na kwarantannie.



Górnicy to ponad połowa z ok. 11,8 tys. wszystkich osób zarażonych w woj. śląskim (niespełna 4,7 tys. osób wyzdrowiało) i ponad 19 proc. z ponad 31,9 tys. osób zakażonych w całej Polsce. Śląskie jest województwem o największej w Polsce liczbie potwierdzonych zakażeń.