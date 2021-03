Mężczyźni, którzy cierpią na chorobę wieńcową serca i stosują Viagrę jako lek przeciwko impotencji, zmniejszają ryzyko kolejnego zawału serca i mają szansę na dłuższe życie - informują na łamach czasopisma "Journal of the American College of Cardiology" naukowcy z Karolinska Institutet. Objawy impotencji uważano do tej pory za oznakę możliwych problemów z układem krążenia. Teraz okazuje się, że terapia z użyciem najpopularniejszego środka na impotencję może te problemy z układem krążenia złagodzić.

Zdj. ilustracyjne /pixabay.com /Pixabay

