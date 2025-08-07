No, może nie sam syrop klonowy, bo ten zawiera bardzo dużo cukru, ale już wyizolowane z soku klonowego preparaty jak najbardziej. Sugerują to wyniki najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu Wyoming, opublikowane na łamach czasopisma "Microbiology Spectrum". Odkryli oni, że niektóre, naturalnie występujące w klonie polifenole mogą blokować tworzenie się płytki nazębnej. To daje nadzieję na bezpieczniejsze i skuteczniejsze zwalczanie próchnicy, a odkryte substancje mogą już wkrótce trafić do past i płynów do płukania zębów.

Wyizolowane preparaty z syropu klonowego mogą pomóc w walce z próchnicą - udowadniają badania / Shutterstock

Próchnica zębów to problem, z którym zmaga się większość z nas - zarówno dzieci, jak i dorośli. Mimo szerokiej dostępności nowoczesnych past, płynów do płukania ust i regularnych wizyt u stomatologa, bakterie odpowiedzialne za powstawanie ubytków wciąż są groźnym przeciwnikiem. Najnowsze badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Microbiology Spectrum" rzucają jednak nowe światło na walkę z tą powszechną chorobą. Okazuje się, że klucz do sukcesu może przynieść sama natura, a dokładnie klon.

Odkrycia dokonano przy okazji badań dotyczących bakterii Listeria monocytogenes, która może być przyczyną zakażeń żywności. Badaczy zainteresowała obserwacja, że wywołująca listeriozę bakteria chętnie tworzy biofilmy na materiałach roślinnych, w tym na drewnie, ale unika klonu. Wyizolowali więc z klonu polifenolowe związki i sprawdzili, co może stać za tym efektem.

Okazało się, że te substancje blokują działanie sortazy A, enzymu, który umożliwia Listerii przywieranie do powierzchni. W kolejnym etapie badań naukowcy sprawdzili, czy podobne mechanizmy występują u spokrewnionych paciorkowców, w tym bakterii z gatunku Streptococcus mutans, która powoduje próchnicę zębów. Okazało się, że tak, a odpowiada za to galusan epikatechiny (ECG).

Ponieważ S. mutans inicjuje próchnicę poprzez tworzenie płytki nazębnej i produkcję kwasu niszczącego szkliwo, zadaliśmy sobie pytanie, czy polifenole z klonu również mogą hamować biofilmy S. mutans - tłumaczy prof. Mark Gomelsky z Uniwersytetu Wyoming. Badacze najpierw użyli modelowania komputerowego, aby sprawdzić, czy polifenole z klonu mogą wiązać się z enzymem sortazy A z S. mutans. Okazało się, że tak. Następnie oczyszczali sortazę A w laboratorium i potwierdzili, że te związki hamują jej aktywność w probówce. Na koniec ocenili, czy polifenole z klonu blokują tworzenie biofilmów S. mutans na plastikowych zębach oraz na dyskach hydroksyapatytu - substytucie prawdziwego szkliwa zębowego - i odkryli, że działają również tam.

"Wszystko ułożyło się dokładnie tak, jak przewidywaliśmy"

W pewnym sensie to badanie wydawało się niemal zbyt łatwe. Wszystko ułożyło się dokładnie tak, jak przewidywaliśmy. To rzadkie doświadczenie w nauce i prawdopodobnie pierwszy raz, gdy w mojej 35-letniej karierze badawczej to się zdarzyło - dodaje Gomelsky. Odkryliśmy, że kilka polifenoli obecnych w drewnie lub soku klonowym może hamować enzym sortazy u S. mutans, co z kolei zapobiega przyczepianiu się tej bakterii powodującej próchnicę do powierzchni zębów.

Co ciekawe, galusan epikatechiny (ECG), obecny też w zielonej i czarnej herbacie, okazał się silniejszy, niż galusan epigallokatechiny (EGCG), który już wcześniej do walki z próchnicą stosowano. Umiarkowane sukcesy tamtych preparatów być może uda się teraz zwiększyć. Nasze odkrycia sugerują, że ECG lub inne polifenole o aktywności anty-sortazowej mogłyby być dodawane do produktów stomatologicznych, aby pomagać w zapobieganiu próchnicy - przekonuje Gomelsky.

Autorzy pracy podkreślają, że dotychczasowe metody walki z próchnicą polegają na zabijaniu bakterii alkoholem, środkami dezynfekującymi lub olejkami eterycznymi, albo na dodawaniu związków fluoru w celu remineralizacji szkliwa zębów. Wykorzystanie jadalnych polifenoli jest szczególnie atrakcyjne dla małych dzieci, które ze wzgledu na ryzyko połknięcia nie powinny stosować konwencjonalnych płynów do płukania ust. Nowa, bezpieczniejsza alternatywa w postaci płynu do płukania zawierającego skuteczną dawkę ECG, mogłaby zapewnić ochronę bez szkodliwych skutków ubocznych.



