Naukowcy zwracają uwagę na to, że szczególnie interesujący jest wulkan Kraszeninnikowa. Tam lawę zaobserwowano po raz pierwszy od 1463 roku. Obecnie rejestruje się tam jednocześnie dwa rodzaje erupcji: wierzchołkową, która charakteryzuje się wyrzucaniem lawy bezpośrednio z krateru, a także boczną, która odbywa się zboczach - lawa wydobywa się ze szczelin.

Trzęsienie ziemi na Kamczatce z końca lipca uruchomiło "paradę wulkanów" / NSTITUTE OF VOLCANOLOGY AND SEISMOLOGY FEB RAS HANDOUT / PAP/EPA

Popiół z Kraszeninnikowa został wyrzucony na wysokość 5-6 kilometrów.

Kolejnym wulkanem, na którego świat nauki zwraca uwagę jest Kambalnyj, który zasygnalizował swoją aktywność po kilku dekadach uśpienia. Sejsmolodzy ostrzegają jednak, że należy on do "dość niebezpiecznych wulkanów". Rejestrowana aktywność sejsmiczna tam może spowodować erupcję i emisję popiołu na wysokość do 6 km nad poziom morza.

Na wulkanie Kluczewskim - kolejnym z tych, które "obudziły się" po trzęsieniu ziemi na Kamczatce - sejsmolodzy odnotowują nasilającą się erupcje wierzchołkową. Ta prowadzi do sporych wyrzutów, a jej strumień sięga 3 kilometry długości. Stosunkowo spokojny jest natomiast wulkan Bezimienny, gdzie zarejestrowana jest tam raczej słaba erupcja lawy, choć możliwe są niewielkie emisje popiołu.