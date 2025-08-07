Silne trzęsienie ziemi na Kamczatce w Rosji o magnitudzie 8,8, do którego doszło pod koniec lipca zadziałało niczym efekt domina - jednocześnie obudziło się siedem wulkanów. To szczyty: Bezimienny, Kambalnyj, Karymski, Kluczewski, Kraszeninnikowa, Mutnowski i Awaczyński - przekazał Instytut Wulkanologii i Sejsmologii Rosyjskiej Akademii Nauk.
Dyrektor Instytut Wulkanologii i Sejsmologii Rosyjskiej Akademii Nauk Aleksiej Ozierow nie ma wątpliwości, że to niezwykle rzadkie zjawisko.
Podkreślił, że ostatnia taka sytuacja miała miejsce w 1737 roku. Można je nazwać paradą erupcji wulkanicznych. Ostatni raz coś takiego miało miejsce w 1737 roku. Wtedy też na Kamczatce miało miejsce potężne trzęsienie ziemi - stwierdził naukowiec w rozmowie z agencją TASS.