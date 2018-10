Słoneczna sonda spojrzała na Ziemię. NASA opublikowała zdjęcia wykonane przed miesiącem przez sondę Parker Solar Probe, zbliżającą się do Wenus w celu korekty orbity. Wystrzelona w ubiegłym roku sonda kontynuuje swą 7-letnią podróż w stronę Słońca, zdjęcia Ziemi i Księżyca wykonała z pomocą instrumentu WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe). WISPR to jedyna kamera na pokładzie sondy, a jej zadaniem będą badania struktur atmosfery Słońca, tak zwanej korony. Opublikowane zdjęcia Ziemi i Księżyca sonda wykonała z odległości ponad 40 milionów kilometrów.

