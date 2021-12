Największy znany nam organizm latający na Ziemi, pterozaur z gatunku Quetzalcoatlus, musiał podskoczyć, żeby polecieć - informują naukowcy z University of Texas w Austin i University of California w Berkeley. Na łamach czasopisma "Journal of Vertebrate Paleontology" opublikowali najnowsze wyniki analiz jego, odnalezionych 50 lat temu, szczątków. Wszystko wskazuje na to, że ówczesny latający gad przypominał swoimi zwyczajami obecną czaplę, miał jednak, proporcjonalnie, zdecydowanie krótsze nogi. Przy rozpiętości skrzydeł rzędu 13 metrów jego nogi miały zaledwie około 2 metrów długości.

