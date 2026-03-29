Nowe badania genetyczne dowodzą, że psy towarzyszyły ludziom już 15 tysięcy lat temu, znacznie wcześniej niż dotąd przypuszczano. Odkrycie fragmentu szczęki w jaskini w brytyjskim Somerset rzuca nowe światło na początki tej wyjątkowej relacji.

Przyjaźń człowieka z psem trwa znacznie dłużej, niż sądzono (zdjęcie ilustracyjne)

Naukowcy zidentyfikowali fragment szczęki znaleziony w słynnej jaskini krasowej Gough's Cave w wąwozie Cheddar Gorge w Somerset w Anglii jako należący do jednego z najstarszych znanych udomowionych psów - informuje BBC. Analiza DNA wykazała, że zwierzę żyło blisko ludzi w Wielkiej Brytanii już 15 tysięcy lat temu - tysiące lat przed udomowieniem zwierząt gospodarskich czy pojawieniem się kotów w ludzkich domach.

Odkrycie przesuwa moment, w którym pierwsze psy wyewoluowały ze swoich wilczych przodków, o około 5000 lat wstecz i sugeruje, że więź między pierwszymi psami a ludźmi epoki kamienia była bardzo silna już od samego początku. To pokazuje, że już 15 tysięcy lat temu psy i ludzie mieli niezwykle bliską relację - a ten niewielki fragment szczęki pomógł odkryć, jak ta współpraca się zaczęła - mówi dr William Marsh z Natural History Museum.

Psy i ludzie - partnerstwo od epoki lodowcowej

Pierwsze psy wywodziły się z szarych wilków, które pod koniec epoki lodowcowej kręciły się wokół ludzkich obozowisk, stopniowo stając się coraz bardziej oswojone. Z czasem ludzie zaczęli wykorzystywać je do polowań, pilnowania i tropienia, a psy stały się nie tylko towarzyszami, ale i partnerami w codziennym życiu.

Genetyczne badania szczęki z Somerset pozwoliły zidentyfikować podobne znaleziska z całej Europy i Anatolii jako należące do psów, a nie wilków. Analizy wykazały także, że psy te jadły to samo, co ich ludzcy opiekunowie - dzieliły się rybami w Turcji lub mięsem i roślinami w Wielkiej Brytanii.

Wspólna historia sięga tysięcy lat

Nowe badania, opublikowane w czasopiśmie "Nature", potwierdzają, że psy towarzyszyły ludziom już na długo przed pojawieniem się rolnictwa. Analiza DNA ponad 200 szczątków psów i wilków z Europy i Bliskiego Wschodu wykazała, że wszystkie współczesne psy wywodzą się z dwóch głównych linii, które rozprzestrzeniły się po północnym świecie już pod koniec epoki lodowcowej.

To niesamowite, że już 15 tysięcy lat temu widzimy taką bliskość między człowiekiem a psem - relację, która przetrwała do dziś - podkreśla dr Selina Brace z Natural History Museum, cytowana przez BBC.