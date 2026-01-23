Są specjalne stroje, goście, prezenty, pamiątkowe zdjęcia, a nawet przejażdżki limuzynami. Coraz większą popularnością w Chinach cieszą się wystawne psie wesela.

Gazeta "China Daily" opisuje "miłość" rocznej pudlicy Alice i pudla Maxa. Psy zaprzyjaźniły się przypadkiem. Polubili się także ich właściciele. Dla psów zorganizowano wesele, łącznie z tortem i przejażdżką powozikiem po parku. Chcieliśmy, żeby ich świat był kolorowy i pełen doświadczeń - podkreśliła właścicielka Alice.

Bai Yu, który ostatnio zorganizował wesele dla jednego z psów, przyznał w rozmowie z "China Daily", że zwierzęta co prawda nie rozumieją wesel, ale rozumieją radość. Jeżeli my się cieszymy, one także się cieszą - powiedział. Mówi się, że psy zapewniają ludziom towarzystwo, ale, moim zdaniem, pomagają nam uwolnić własną radość - dodał.

Przed niespełna czterema laty w Szanghaju powstała platforma Patago. Promuje rolę zwierząt domowych nie tylko jako towarzyszy ludzi, ale także partnerów, dzielących z ludźmi wspólny styl życia. Wśród propozycji dla właścicieli zwierzaków są pokazy mody, sesje zdjęciowe czy np. biegi przełajowe

Wartość chińskiego rynku produktów i usług dla zwierząt była w ubiegłym roku wyceniana na około 41 mld dolarów. Ponad 40 proc. właścicieli zwierząt to osoby poniżej 35. roku życia, a jedną czwartą stanowią osoby urodzone po roku 2000. W kraju działa blisko 5 mln firm dotyczących opieki nad domowymi pupilami, z czego blisko 2 mln zarejestrowano w ciągu ostatnich dwóch lat. Wydarzenia, organizowane kiedyś dla dzieci i dorosłych, coraz częściej są postrzegane jako wspólne doświadczenia zwierząt i ludzi - mówi założyciel platformy Tang Yuanlei.

Zdaniem międzynarodowej firmy finansowej Goldman Sachs, do 2030 r. liczba zwierząt domowych w miastach w Chinach przekroczy 70 mln, podczas gdy kurcząca się populacja dzieci poniżej czwartego roku życia nie będzie sięgać nawet 40 mln.