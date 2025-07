Dragon Grace wylądował w ściśle określonym miejscu na Pacyfiku - u wybrzeży Kalifornii. Niedaleko niego czekały już ekipy ratownicze, których zadaniem jest zabezpieczenie kapsuły i dostarczenie jej na pokład statku SpaceX, również krążącego w pobliżu. Dopiero tam zostanie otwarty właz Dragona i załoga wyjdzie na zewnątrz. Procedura przejęcia kapsuły rozpoczęła się około godz. 11:46.

Około godz. 12 czasu polskiego kapsuła znalazła się na pokładzie statku Shannon.

Kapsuła Dragon na pokładzie statku. / Axiom Space /

Właz do kapsuły Dragon Grace został otwarty o godz. 12:10. Z astronautami rozmawiał lekarz, sprawdzając, w jakim są stanie. Jako pierwsza kapsułę opuściła Peggy Whitson, następnie Shubhanshu Shukla.

Z pokładu statku SpaceX helikopter przetransportuje członków misji Ax-4 do Houston (na pokładzie śmigłowca astronauci przejdą pierwsze badania medyczne), a stamtąd samolot zabierze Uznańskiego-Wiśniewskiego do Europy.

POLSA zaznaczyła, że powrót z ISS został zaprojektowany jako w pełni autonomiczny proces, który nie wymaga żadnych działań ze strony załogi na pokładzie kapsuły Dragon.

Powrót kapsuły Crew Dragon na Ziemię / Adam Ziemienowicz / PAP

Powrót do ziemskiej grawitacji

Polski astronauta poleci do Kolonii w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Trafi do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) "Envihab". Tam zespół medycyny kosmicznej ESA będzie monitorował jego stan zdrowia i kondycję podczas powrotu do ziemskiej grawitacji.

NASA poinformowała, że oprócz załogi Ax-4, Dragon Grace dostarczy na Ziemię ponad 260 kg ładunku, w tym pojemniki i aparaturę, które były wykorzystywane do prowadzenia eksperymentów naukowych na orbicie.

W poniedziałek (14 lipca) około godziny 11 czasu polskiego kapsuła została zamknięta, a po godz. 13 nastąpiło jej oddokowanie - czyli odłączenie od Stacji. Ropzoczał sę powrót na Ziemię. Obydwa te wydarzenie mogliśmy śledzić w transmisji na żywo.

Zamknięcie kapsuły:

Wideo youtube

Oddokowanie, czyli odłączenie Dragona od ISS:

Wideo youtube

Sławosz-Uznański drugim Polakiem w Kosmosie

Sławosz Uznański-Wiśniewski jest astronautą projektowym ESA, drugim - po Mirosławie Hermaszewskim - Polakiem w Kosmosie i pierwszym obywatelem naszego kraju, który postawił stopę na pokładzie ISS. Misja Ax-4, której jest uczestnikiem, rozpoczęła się 25 czerwca. Dzień później, 26 czerwca, kapsuła Dragon Grace z czworgiem astronautów na pokładzie zadokowała do ISS.

Od Jurija Gagarina do Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego Ten plik jest gotowy do pobrania. / Michał Czernek / PAP

Na stacji, w ramach polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS, Sławosz Uznański-Wiśniewski miał do wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców i firmy oraz 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych. Astronauta czterokrotnie połączył się na żywo z dziećmi i młodzieżą w Polsce - spotkania odbyły się w Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i w Warszawie oraz były transmitowane w internecie.

POLSA poinformowała, że priorytetowe cele misji IGNIS zostały wykonane w 100 proc.

Według strony internetowej Who Is In Space Sławosz Uznański-Wiśniewski do chwili oddokowania kapsuły spędził w kosmosie 19 dni, 4 godziny i 45 minut.